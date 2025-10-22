0 800 307 555
X запускає маркетплейс для неактивних нікнеймів

X запускає маркетплейс для неактивних нікнеймів
X запускає маркетплейс для неактивних нікнеймів
Соцмережа X запустить новий сервіс — Handle Marketplace, який дозволить користувачам купувати та резервувати неактивні нікнейми.
Про це повідомляє Verge.
Доступ до маркетплейсу отримають передплатники рівня Premium Plus та Premium Business. Вони зможуть переглядати базу неактивних акаунтів і подавати запит на отримання бажаного нікнейму.
Усі нікнейми поділять на дві категорії:
  • пріоритетні (Priority handles) — безкоштовні, зазвичай це повні імена, фрази з кількох слів або комбінації літер і цифр;
  • рідкісні (Rare handles) — продаватимуться за гроші. Їхня ціна коливатиметься від $2 500 до понад мільйона доларів, залежно від популярності та унікальності.
Компанія підкреслює, що це не одноразова акція, а довгостроковий сервіс, спрямований на залучення нових платних користувачів.
Після зміни нікнейму попередній буде «заморожений», тобто його не зможе використати ніхто інший. У майбутньому X може запропонувати платну функцію переадресації зі старого профілю на новий.
Однак якщо користувач вирішить знизити рівень передплати, система автоматично поверне йому початкове ім’я користувача, а придбаний нікнейм буде втрачено.
За матеріалами:
Ain.Ua
