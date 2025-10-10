Маск виплатить 128 мільйонів доларів колишнім топменеджерам Twitter Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Власник соціальної мережі Х (Twitter) Ілон Маск погодився врегулювати судову справу на 128 млн дол, подану чотирма колишніми керівниками Twitter, яких він звільнив після свого приходу до компанії у 2022 році.

Про це повідомляє TechCrunch.

Одразу після придбання Twitter Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сегала та юристів Шона Еджетта і Віджаю Гадде. Колишні керівники стверджують, що не отримали повної суми компенсації після звільнення.

На їхню думку, це відбулось через їхні намагання змусити Маска виконати зобов’язання щодо угоди на 44 млрд дол, від якої він спершу хотів відмовитися, коли придбав компанію.

Щоб довести упередженість мільярдера, колишні топменеджери компанії у своєму позові цитували слова з інтерв’ю Волтера Айзексона з Маском, що він «полюватиме на кожного» з верхівки Twitter «до дня їхньої смерті».

Без компенсації залишилися не лише звільнені керівники. Маск зіткнувся з низкою позовів від колишніх працівників Twitter, які також очікують на свої гроші. Після зміни власника компанія перестала сплачувати оренду за окремі офіси, що спричинило нову хвилю судових позовів і навіть виселення.

Хоча сторони судового процесу досягли угоди, її деталі нам поки не відомі.

Маск придбав Twitter 27 жовтня 2022 року, змінивши назву на Х. Але через місяць мав намір піти з посади генерального директора, запустивши серед користувачів соціальної мережі опитування, чи варто йому це робити. Більшість була проти.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.