«Київміськбуд» готується до відновлення будівнивцтва та реструктуризації заборгованості

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» готує генпідрядників до відновлення будівництва на об’єктах та реструктуризації боргових зобов’язань.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Голова Наглядової ради ПрАТ «ХК „Київміськбуд“ Владислав Андронов наголосив на тому, що кошти які будуть залучені від додаткової емісії акцій ПрАТ „ХК“ Київміськбуд», повинні бути використані для відновлення основної діяльності компанії і пріоритетно спрямовані на будівництво житлових комплексів.

Наразі компанія розробляє план реструктуризації поточної заборгованості.

«Створення механізму врегулювання боргових зобов’язань є необхідним кроком для фінансового оздоровлення компанії. Такий механізм унеможливить спрямування коштів на погашення поточних боргових зобов’язань і забезпечить їх використання на відновлення будівельних робіт на об’єктах», — підкреслила Світлана Самсонова.

Генеральні підрядники підтвердили готовність відновити будівництво об’єктів та готовність до діалогу щодо реструктуризації боргових зобов’язань. Вони погодилися продовжувати координацію і відпрацювати конкретні графіки і рішення в короткі терміни.

Раніше йшлося , що у жовтні-листопаді в межах докапіталізації «Київміськбуду» очікується надходження 2,56 млрд грн. Першочергово кошти спрямують на добудову житлових будинків з високим ступенем готовності.

У компанії нагадали, що 25 липня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила про початок адміністративної процедури щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».

