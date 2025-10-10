0 800 307 555
70 млн грн повернуто залізниці — деталі

У вересні 2025 року приватна компанія перерахувала 70 мільйонів гривень на користь Укрзалізниці — як часткове відшкодування збитків, заподіяних підприємству через махінації під час закупівель кабельно-провідникової продукції у 2022−2023 роках.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Укрзалізниця продовжує вдосконалювати підходи до закупівельної діяльності. Зокрема, завдяки спрощенню тендерних умов та активному діалогу з учасниками ринку, компанії вдалося подолати квазімонополію одного з постачальників у сфері кабельно-провідникової продукції, де було раніше виявлено зловживання. Це забезпечило значне зниження цін та підвищення якості закупівель.
Так, під час останніх закупівель кабельно-провідникової продукції у серпні-вересні 2025 року для забезпечення потреб залізничної інфраструктури, економія за результатами торгів у порівнянні з цінами 2023 року склала до 32%.
Загалом із 2023 року завдяки злагодженим діям Укрзалізниці, НАБУ та САП вдалося компенсувати понад 185,6 мільйонів гривень збитків, завданих товариству внаслідок корупційних порушень.
З цієї суми понад:
  • 70 мільйонів гривень було відшкодовано в межах розслідування зловживань під час закупівель природного газу,
  • понад 41 мільйон гривень в межах розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ під час закупівлі скріплень рейкових,
  • 3 мільйона гривень за наслідками розслідування махінацій в закупівлях пального та 70 млн грн по результату розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ в закупівлях кабельно-провідникової продукції.
За матеріалами:
Finance.ua
