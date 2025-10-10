70 млн грн повернуто залізниці — деталі Сьогодні 06:43 — Фондовий ринок

У вересні 2025 року приватна компанія перерахувала 70 мільйонів гривень на користь Укрзалізниці — як часткове відшкодування збитків, заподіяних підприємству через махінації під час закупівель кабельно-провідникової продукції у 2022−2023 роках.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Укрзалізниця продовжує вдосконалювати підходи до закупівельної діяльності. Зокрема, завдяки спрощенню тендерних умов та активному діалогу з учасниками ринку, компанії вдалося подолати квазімонополію одного з постачальників у сфері кабельно-провідникової продукції, де було раніше виявлено зловживання. Це забезпечило значне зниження цін та підвищення якості закупівель.

Так, під час останніх закупівель кабельно-провідникової продукції у серпні-вересні 2025 року для забезпечення потреб залізничної інфраструктури, економія за результатами торгів у порівнянні з цінами 2023 року склала до 32%.

Загалом із 2023 року завдяки злагодженим діям Укрзалізниці, НАБУ та САП вдалося компенсувати понад 185,6 мільйонів гривень збитків, завданих товариству внаслідок корупційних порушень.

З цієї суми понад:

70 мільйонів гривень було відшкодовано в межах розслідування зловживань під час закупівель природного газу,

понад 41 мільйон гривень в межах розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ під час закупівлі скріплень рейкових,

3 мільйона гривень за наслідками розслідування махінацій в закупівлях пального та 70 млн грн по результату розслідування заволодіння грошовими коштами УЗ в закупівлях кабельно-провідникової продукції.

