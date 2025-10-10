Чого очікувати від iPhone 18 Fold
У новому звіті аналітика Джеффа Пу детально описано, чого очікувати від довгоочікуваного iPhone 18 Fold наступного року. За словами Пу, Apple використовуватиме комбінацію титану та алюмінію для пристрою.
У новому для інвесторів повідомленні, яке опублікувало видання 9to5Mac, Пу пояснив, що металевий каркас iPhone 18 Fold буде виготовлений з гібрида титану та алюмінію.
Аналітик не надає жодних додаткових подробиць щодо дизайну. Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що шарнір iPhone 18 Fold буде виготовлений з нержавіючої сталі та титану, тоді як корпус буде виготовлений виключно з титану.
На сьогодні Apple використовує титан лише в iPhone Air. Хоча він також використовувався в попередніх моделях iPhone Pro, цього року Apple перейшла на алюміній у цих пристроях, щоб покращити такі речі, як теплові характеристики.
Поділитися новиною
Також за темою
Чого очікувати від iPhone 18 Fold
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу
Wizz Air запускає шість нових маршрутів (інфографіка)
АРМА виставила на продаж готель «Турист» у Львові (фото, ціна)
Ryanair скасовує ще 1,2 млн місць на рейсах до Іспанії