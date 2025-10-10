0 800 307 555
Стала відома дата виходу Motorola Edge 70

Motorola офіційно оголосила дату міжнародного релізу нового смартфона Motorola Edge 70 на міжнародному ринку.
На сторінці офіційного сайту компанії повідомляється, що супертонкий Motorola Edge 70 з’явиться у продажу 5 листопада, що підтверджує більш ранні припущення.
Очікується, що цей пристрій стане найтоншим смартфоном традиційної конструкції в історії Motorola з товщиною менше 6 мм. Компанія просуває пристрій під девізом «Неймовірно тонкий, неймовірно міцний», натякаючи на те, що стильний зовнішній вигляд не шкодить надійності.
За попередніми даними, смартфон отримає 12 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованого сховища. Щодо камери, користувачі можуть очікувати 50-мегапіксельний основний модуль із системою оптичної стабілізації зображення. Також є інформація про наявність надширококутного об’єктива з кутом огляду 120 градусів. Motorola Edge 70 також буде оснащений стереодинаміками за допомогою технології Dolby Atmos.
Motorola Edge 70 має намір скласти конкуренцію в сегменті тонких смартфонів Apple та Samsung. Очікувана вартість Motorola, на відміну від конкурентів, складе близько 690 євро, що дозволяє позиціонувати його в окремій категорії «тонких смартфонів середнього класу».
За матеріалами:
Portaltele
