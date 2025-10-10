Найдорожчі реалізовані лоти з 2019 року в системі Прозорро. Продажі
Майже 20,7 млрд грн залучили організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це результат понад 7,4 тис. успішних торгів з 2019 року.
Про це пише prozorro.
За підсумками онлайн-аукціонів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину. Одержані кошти були спрямовані на погашення заборгованостей перед кредиторами.
Усього в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили 760 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 4,4 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.
Найдорожчі реалізовані лоти з 2019 року
- частина майна Дніпровського металургійного комбінату за 9,2 млрд грн,
- майно ПрАТ «Росава» за 950 млн грн,
- нерухомість та земельні ділянки Іллічівського олійножирового комбінату за майже 700 млн грн.
На 9 жовтня в системі оголошено майже 250 онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю майже 1,6 млрд грн.
Нагадаємо, що позмагатися за них кожен охочий, хто відповідає вимогам законодавства України, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків.
