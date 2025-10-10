Найдорожчі реалізовані лоти з 2019 року в системі Прозорро. Продажі Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Майже 20,7 млрд грн залучили організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це результат понад 7,4 тис. успішних торгів з 2019 року.

Про це пише prozorro.

За підсумками онлайн-аукціонів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину. Одержані кошти були спрямовані на погашення заборгованостей перед кредиторами.

Усього в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили 760 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 4,4 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.

Найдорожчі реалізовані лоти з 2019 року

частина майна Дніпровського металургійного комбінату за 9,2 млрд грн,

майно ПрАТ «Росава» за 950 млн грн,

нерухомість та земельні ділянки Іллічівського олійножирового комбінату за майже 700 млн грн.

На 9 жовтня в системі оголошено майже 250 онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю майже 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, що позмагатися за них кожен охочий, хто відповідає вимогам законодавства України, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків

