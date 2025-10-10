0 800 307 555
В перший рейс вирушив потяг Київ — Бухарест (деталі)

Фондовий ринок
33
Попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру з боку росії, поїзди Укрзалізниці відправляються за розкладом. За графіком у свій перший рейс вирушив потяг № 99/100 Київ — Бухарест.
Про це повідомила сьогодні Укрзалізниця.
Новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ — Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський.
Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії — Gara de Nord.
З Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва — о 19:34 наступного дня.
Завдяки спільним зусиллям, транспортна система не лише працює, але й відкриваються нові сполучення. Попри складні умови, щоденні обстріли росією критичної та цивільної інфраструктури маємо забезпечити для людей надійні та безпечні маршрути.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує прокласти євроколію (залізнична колія європейського зразка) до низки міст на заході країни. Зокрема, до Львова та Чернівців. Про це розповів голова правління компанії Олександр Перцовський.
У цих містах стане можлива пересадка на міжнародні маршрути поїздів.
«З Києва до Відня будеш їхати дуже довго поїздом. Але от зі Львова нічним поїздом або „Інтерсіті“ до Відня, Праги, Кракова, Варшави — це точно може вигравати», — розповів Перцовський.
Про плани прокладання євроколії до Львова розповіли і в Міністерстві розвитку громад та територій. Там стверджують: це зробить місто «потужним транспортним хабом на стику України та ЄС».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
