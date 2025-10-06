0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст

17
«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст
«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст
Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через загрози російських обстрілів у прифронтових регіонах перебудують залізничні маршрути.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», — заявив Перцовський.
Читайте також
За його словами, російські окупанти продовжують атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», проте компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. На частині шляху поїзди замінять автобусами.
«Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», — додав голова правління «Укрзалізниці».
Нагадаємо, уряд постановив збільшити виплати вчителям, які продовжують навчати дітей у прифронтових громадах. Відтепер педагоги отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems