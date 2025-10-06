«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст Сьогодні 21:34

«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через загрози російських обстрілів у прифронтових регіонах перебудують залізничні маршрути.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», — заявив Перцовський.

Читайте також Керівників станцій «Укрзалізниці» підозрюють у махінаціях з вагонами на понад 9 млн грн

За його словами, російські окупанти продовжують атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», проте компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. На частині шляху поїзди замінять автобусами.

«Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», — додав голова правління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, уряд постановив збільшити виплати вчителям, які продовжують навчати дітей у прифронтових громадах. Відтепер педагоги отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.