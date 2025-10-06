«Укрзалізниця» перебудує маршрути до прифронтових міст
Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через загрози російських обстрілів у прифронтових регіонах перебудують залізничні маршрути.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики», — заявив Перцовський.
За його словами, російські окупанти продовжують атакувати рухомий склад «Укрзалізниці», проте компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. На частині шляху поїзди замінять автобусами.
«Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики», — додав голова правління «Укрзалізниці».
Нагадаємо, уряд постановив збільшити виплати вчителям, які продовжують навчати дітей у прифронтових громадах. Відтепер педагоги отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.
