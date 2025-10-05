Уряд збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях
Уряд постановив збільшити виплати вчителям, які продовжують навчати дітей у прифронтових громадах. Відтепер педагоги отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Це стосується вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% і становитиме близько 25 тисяч гривень. Підвищення охопить близько 470 тисяч ставок педагогічних працівників.
Однак, як вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, план підвищення зарплат вчителів на 50% у проєкті бюджету-2026 — позитивний крок, але цього недостатньо.
Чиновник наполягає на необхідності виконати закон «Про освіту» і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.
