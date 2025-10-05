Середня зарплата українців зменшилася: у кого найвищі доходи Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

Середня зарплата українців зменшилася: у кого найвищі доходи

У серпні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 25 911 гривень до вирахування податків, що на 588 гривень менше, ніж місяцем раніше. Таким чином, показник знизився на 2,2% у місячному вимірі.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільше заробляють мешканці столиці (39 535 грн), Луганської (32 541 грн) та Дніпропетровської (26 779 грн) областей.

Найнижчий показник — у Чернівецькій (18 451 грн) та у Кіровоградській (18 778 грн) областях.

У кого найвищі зарплати

За даними Держстату, лідирують за рівнем доходів спеціалісти айті-сектору та фінансової сфери.

Зокрема, працівники у сфері інформації та телекомунікацій у серпні заробляли в середньому 65,2 тис. грн. Водночас це на 3% менше, ніж у липні.

Фінансисти та страховики отримували 52,3 тис. грн, що на 6,7% менше, ніж у липні.

У державному управлінні та обороні зафіксоване зростання: показник піднявся з 33,9 до 35,1 тис. грн, що становить +3,6%.

У сфері професійної, наукової та технічної діяльності середній заробіток у серпні залишився майже на рівні липня — 33,9 тис. грн.

У яких сферах заробляють найменше:

освіта — 14,4 тис. грн (-10% за місяць);

мистецтво, спорт і відпочинок — 18,5 тис. грн (+2%);

охорона здоров’я — 18,7 тис. грн (-6,9%).

У будівництві середня зарплата склала 23 тисячі гривень, у сільському господарстві — 25,1 тисячі гривень. В обох сферах зафіксовано невелике зростання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.

Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень.

За даними ЦЕС, зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.

