Середня зарплата українців зменшилася: у кого найвищі доходи
Середня зарплата українців зменшилася: у кого найвищі доходи
У серпні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 25 911 гривень до вирахування податків, що на 588 гривень менше, ніж місяцем раніше. Таким чином, показник знизився на 2,2% у місячному вимірі.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільше заробляють мешканці столиці (39 535 грн), Луганської (32 541 грн) та Дніпропетровської (26 779 грн) областей.
Найнижчий показник — у Чернівецькій (18 451 грн) та у Кіровоградській (18 778 грн) областях.

У кого найвищі зарплати

За даними Держстату, лідирують за рівнем доходів спеціалісти айті-сектору та фінансової сфери.

Зокрема, працівники у сфері інформації та телекомунікацій у серпні заробляли в середньому 65,2 тис. грн. Водночас це на 3% менше, ніж у липні.
Фінансисти та страховики отримували 52,3 тис. грн, що на 6,7% менше, ніж у липні.
У державному управлінні та обороні зафіксоване зростання: показник піднявся з 33,9 до 35,1 тис. грн, що становить +3,6%.
У сфері професійної, наукової та технічної діяльності середній заробіток у серпні залишився майже на рівні липня — 33,9 тис. грн.
У яких сферах заробляють найменше:
  • освіта — 14,4 тис. грн (-10% за місяць);
  • мистецтво, спорт і відпочинок — 18,5 тис. грн (+2%);
  • охорона здоров’я — 18,7 тис. грн (-6,9%).
У будівництві середня зарплата склала 23 тисячі гривень, у сільському господарстві — 25,1 тисячі гривень. В обох сферах зафіксовано невелике зростання.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.
Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень.
За даними ЦЕС, зарплати в Україні зростають швидше за інфляцію. Підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів, який лише посилюється.
Гроші
