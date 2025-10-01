0 800 307 555
Обмеження рівня зарплат чиновників: який ліміт пропонують (подробиці)

Казна та Політика
106
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у державному бюджеті на 2026 рік закріпити обмеження рівня заробітних плат чиновників.
Про це він написав у Телеграм.
Запропонований ліміт — 80 тис. грн на місяць.
«Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений. З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць», — написав він.
На кого обмеження не пошириться
При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
Зарплати чиновників зростають
У серпні повідомляло Міністерство фінансів України, що заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.
Де найбільша зарплата
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг —102,8 тисячі гривень.
Друге місце посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень.Третє — Антимонопольний комітет- 92,7 тисячі гривень. Повний список за посиланням.

Втричі більше, ніж пересічний українець: скільки отримують чиновники та де платять найбільше

За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
