Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка) — Finance.ua
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Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)

Криптовалюта
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Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)
Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)
Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.
Про це свідчить аналітика від Опендатабот.
Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)

Хто найбільше декларує крипту

Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.
Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами. Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.
Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)
Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе більш передбачувано. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами.
На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині -- 167. Замикає п’ятірку Львівщина -- 133 декларанти з криптовалютою.
Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)

Які криптомонети декларують посадовці в Україні

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію -- 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.
Які криптовалюти декларують українські посадовці (інфографіка)
Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.
Опендатабот пише, що є декілька екс-чиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів.
  • 380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.
  • Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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