Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)

Як повідомляє Міністерство фінансів України , заробітна плата чиновників зростає і надалі. Вони перевищують середні по Україні.

У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.

Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.

Зарплата зросла удвічі менше, ніж інфляція за цей період (14,1%).

Нагадаємо, середня офіційна зарплата в Україні у червні становила 22 337 гривень.

Де найбільша зарплата

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 102,8 тисячі гривень.

Друге місце посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень.

Третє — Антимонопольний комітет- 92,7 тисячі гривень.

Апарат Верховної Ради середня зарплата — 87,2 тисячі гривень.

Міністерство цифрової трансформації — 82,8 тисячі гривень.

Повний список можна подивитись за посиланням.

на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень. Нагадаємо за даними Мінфіну,середня зарплата чиновників у центральних державних органах становилаВід січня до листопада вона зросла на 61% — до

Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.

Також українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.

