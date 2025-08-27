Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
Як повідомляє Міністерство фінансів України, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Вони перевищують середні по Україні.
У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.
Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.
Зарплата зросла удвічі менше, ніж інфляція за цей період (14,1%).
Нагадаємо, середня офіційна зарплата в Україні у червні становила 22 337 гривень.
Де найбільша зарплата
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 102,8 тисячі гривень.
Друге місце посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень.
Третє — Антимонопольний комітет- 92,7 тисячі гривень.
Апарат Верховної Ради середня зарплата — 87,2 тисячі гривень.
Міністерство цифрової трансформації — 82,8 тисячі гривень.
Повний список можна подивитись за посиланням.
Нагадаємо за даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень.
Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.
Також українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.
