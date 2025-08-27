Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)

Казна та Політика
31
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
Як повідомляє Міністерство фінансів України, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Вони перевищують середні по Україні.
У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.
Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
Зарплата зросла удвічі менше, ніж інфляція за цей період (14,1%).
Нагадаємо, середня офіційна зарплата в Україні у червні становила 22 337 гривень.
Читайте також

Де найбільша зарплата

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 102,8 тисячі гривень.
Друге місце посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 95,8 тисячі гривень.
Третє — Антимонопольний комітет- 92,7 тисячі гривень.
Апарат Верховної Ради середня зарплата — 87,2 тисячі гривень.
Міністерство цифрової трансформації — 82,8 тисячі гривень.
Повний список можна подивитись за посиланням.
Читайте також
Нагадаємо за даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень.
Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.
Також українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.
Якщо ви не чиновник і вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems