Де чиновники отримують найбільші зарплати (розміри) — Finance.ua

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Де чиновники отримують найбільші зарплати (розміри)

Казна та Політика
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Де чиновники отримують найбільші зарплати (розміри)
Де чиновники отримують найбільші зарплати (розміри)
За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень.
Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.
Про це йдеться в нашій статті:

Втричі більше, ніж пересічний українець: скільки отримують чиновники та де платять найбільше

Найбільшу зарплату отримують чиновники Антимонопольного комітету.
Середня зарплата в АМКУ становить 118,7 тис. гривень. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тис. гривень на місяць.
На другому місці у рейтингу — Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тис. гривень. На керівних посадах в міністерстві зарплата становить близько 143 тис. гривень. Мін’юст у вересні 2024 року очолила Ольга Стефанішина.
Центральна виборча комісія, яка під час війни в Україні фактично не проводить виборів, виплачує середню зарплату в розмірі 97,2 тис. гривень для своїх 248 працівників. Водночас керівництво ЦВК, що налічує 18 осіб, отримує найбільші в Україні зарплати — в середньому 310,3 тис. гривень на місяць.
У Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, яку за наказом президента Володимира Зеленського ліквідують до 1 квітня 2025 року, працівники в середньому отримують 93,1 тис. гривень на місяць. А середня зарплата керівництва КРАІЛ — близько 132,4 тис. гривень.
Де чиновники отримують найбільші зарплати (розміри)

Довідка Finance.ua:

  • За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
  • Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, середня зарплата в Україні становила 14 127 грн.
  • Найвища зарплата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації». За рік вона підвищилась від 30 867 грн на місяць до 50 752 грн.
  • На другому місці за рівнем зарплати — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати за рік зросли від 33 360 грн до 40 194 грн.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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