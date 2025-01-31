Хто отримує найбільші зарплати в Україні — Finance.ua
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Хто отримує найбільші зарплати в Україні

Особисті фінанси
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Хто отримує найбільші зарплати в Україні
Хто отримує найбільші зарплати в Україні
За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
Про те, хто отримує найбільше — розповідаємо у матеріалі Finance.ua.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, середня зарплата в Україні становила 14 127 грн.
Як змінилися за рік
Протягом минулого року, як повідомляє Держстат, найвищими темпами зростали зарплати:
  • «Інформація та телекомунікації» — на 37,7%;
  • «Будівництво» — на 35,8%;
  • «Надання інших видів послуг» — на 30,7%.
Найвища зарплата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації». За рік вона підвищилась від 30 867 грн на місяць до 50 752 грн.
На другому місці за рівнем зарплати — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати за рік зросли від 33 360 грн до 40 194 грн.

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Хто отримує найбільші зарплати
Найбільшу середню зарплату в Україні нині отримують керуючі нерухомістю — 75 тис. гривень. Ще рік тому середня зарплата на такій посаді становила значно менше — 41,5 тис. гривень.
Потім ідуть Fullstack-розробники, які отримують в середньому 72 тис. гривень на місяць. Віддаленим працівникам неочікувано пропонують вищі зарплати — близько 82,9 тис. гривень.
ТОП найбільш високооплачуваних посад закривають директори з маркетингу — 70 тис. гривень. Очікувано, найвищі зарплати за цією вакансією пропонують в Києві — в середньому 75 тис. гривень.
Хто отримує біля 60 тис. гривень на місяць:
  • Фінансові директори — 64 тис. грн
  • Керівники відділів продажу — 60 тис. грн
  • Топ-менеджери — 60 тис. грн
  • Фармери — 60 тис. грн
  • Python-програмісти — 60 тис. грн
  • Директори СТО — 57 500 грн
У середньому 55 тис. гривень на місяць, за даними вакансій на Work.ua, отримують працівники IT-сфери: IOS-програмісти, Full stack програмісти, програмісти PHP, DevOps engineers, Back end програмісти, програмісти Java та Node. js-розробники.
Не IT-посади
Це - ортодонти (55 тис. гривень), водії-міжнародники (52,5 тис. гривень), стоматологи (50 тис. гривень) і керамісти (50 тис. гривень).
Вдвічі більше за середню зарплату — понад 45 тис. гривень — пропонують на таких посадах:
  • Начальники відділів кадрів — 47 500 грн
  • Керівники будівельних проєктів — 47 500 грн
  • Автомаляри — 45 тис. грн
  • Рієлтори — 45 тис. грн+13%
  • Продюсери — 45 тис. грн
  • Керівники логістичних відділів — 45 тис. грн
  • Медичні директори 45 тис. грн
  • Розробники React — 45 тис. грн
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За матеріалами:
Finance.ua
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