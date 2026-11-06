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У Києві найгірша ситуація зі світлом і водою

Казна та Політика
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У Києві найгірша ситуація зі світлом і водою
У Києві найгірша ситуація зі світлом і водою
Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з електро- та водопостачанням наразі спостерігається у Києві.
За його словами, мешканці та підприємства столиці стикаються з тривалими відключеннями, що є наслідком російських атак на енергетику та невиконання рішень щодо підготовки міста до опалювального сезону.
Про це глава держави повідомив за результатами селекторної наради, присвяченої ліквідації наслідків російських ударів та ситуації з енергопостачанням у регіонах.
«Найгірша ситуація — в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики», — зазначив Зеленський.

Додаткове обладнання для відновлення енергопостачання

За словами Президента, уряд забезпечує додаткові заходи для стабілізації ситуації, зокрема постачання необхідного обладнання та прискорення відновлювальних робіт.
Зеленський повідомив, що Україна має домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання генераторів, кабелів та іншого обладнання. Відповідні питання він обговорював із лідерами держав і представниками компаній під час закордонних візитів.
Під час селекторної наради також заслухали доповіді щодо ситуації у Дніпрі, Харкові, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Сумській та Київській областях.
Окрему увагу приділили роботі державних і приватних енергетичних компаній. Із їхніми представниками обговорили необхідність залучення додаткових ремонтних бригад та прискорення відновлення пошкодженої інфраструктури.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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