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Іспанія надасть Україні 437 млн євро допомоги: куди підуть кошти

Казна та Політика
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Іспанія надасть Україні 437 млн євро допомоги: куди підуть кошти
Іспанія надасть Україні 437 млн євро допомоги: куди підуть кошти
За підсумками переговорів у Мадриді 5 листопада прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
Україна та Іспанія обговорили посилення оборонної підтримки на тлі російських атак, які дедалі більше зачіпають не лише енергетику, а й транспортну інфраструктуру.
Про нову допомогу повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці.
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«Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії. Дякую!», — написав Зеленський.
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Конкретний перелік озброєння та обладнання, які увійдуть до нового пакета, наразі не оприлюднили. Президент лише зазначив, що під час переговорів йшлося про першочергові потреби України в обороні.
Зеленський розповів Санчесу про атаки на енергетику, логістичні об’єкти та залізницю. За словами президента, масштаби пошкоджень залізничного транспорту цього року стали особливо значними.
Раніше йшлося, Іспанія стала найбільшим покупцем базового українського продукту з початку року.
За матеріалами:
Finance.ua
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