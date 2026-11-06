Іспанія надасть Україні 437 млн євро допомоги: куди підуть кошти

За підсумками переговорів у Мадриді 5 листопада прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Україна та Іспанія обговорили посилення оборонної підтримки на тлі російських атак, які дедалі більше зачіпають не лише енергетику, а й транспортну інфраструктуру.

Про нову допомогу повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці

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«Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії. Дякую!», — написав Зеленський.

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Конкретний перелік озброєння та обладнання, які увійдуть до нового пакета, наразі не оприлюднили. Президент лише зазначив, що під час переговорів йшлося про першочергові потреби України в обороні.

Зеленський розповів Санчесу про атаки на енергетику, логістичні об’єкти та залізницю. За словами президента, масштаби пошкоджень залізничного транспорту цього року стали особливо значними.