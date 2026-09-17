Іспанія показала свою першу крилату ракету Сьогодні 20:28 — Фінтех і Картки Іспанія показала свою першу крилату ракету

Компанія Indra вперше показала першу повністю іспанську крилату ракету Squall на виставці UNVEX у Мурсії. Зброя призначена для ударів на дальності понад 300 км по командних пунктах, засобах ППО та військовій інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition

16 вересня 2026 року компанія Indra представила ракету Squall на виставці UNVEX у Сан-Хав'єрі (Мурсія). Розробку веде підрозділ Indra Weapons & Ammunition, а виробництво планують розгорнути в Іспанії за участю інших промислових партнерів.

Squall стане першою повністю іспанською крилатою ракетою наземного та морського базування — на відміну від Taurus KEPD 350, які Іспанія вже має на озброєнні. Це німецько-шведська розробка, хоча іспанська промисловість і брала участь у виробництві окремих компонентів та інтеграції.

Заявлена дальність Squall перевищує 300 км, а ракета орієнтована на низьковисотний політ і навігацію, стійку до придушення й підміни сигналів GNSS. Indra заявляє про кілька методів наведення й навігації для протидії глушінню та РЕБ, але не розкриває конкретних сенсорів.

Компанія також не публікувала швидкість, габарити, стартову масу, тип двигуна, масу боєвої частини чи висоту крейсерського польоту ракети.

За задумом Indra, головна перевага Squall — не сама дальність, а невисока вартість, яка має дозволити закупівлю великої кількості ракет для одночасних масованих ударів.

Squall також отримає гнучкість запуску — з рамп, контейнерів, тактичних машин і кораблів, що дозволяє наземним підрозділам розосереджуватися, отримувати координати цілі, здійснювати пуск і змінювати позицію без залучення авіації, на відміну від застосування Taurus, яке потребує літака EF-18.