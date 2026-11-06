Бізнес гірше оцінює перспективи своєї роботи

З середини серпня росія посилила повітряні атаки на Київ у денний час — період найбільшої ділової активності. У жовтні повітряні тривоги в Києві тривали 58 годин у денний час — третій найвищий показник від початку війни.

Загалом протягом місяця столиця перебувала під повітряною тривогою 195 годин — на 20% менше м/м, але майже вчетверо більше за середньомісячний показник січня-серпня 2026 року.

Про це йдеться в аналітиці Центру економічної стратегії

Денні тривоги мають найбільший вплив на економічну активність, оскільки змушують частину бізнесів призупиняти роботу.

Година простою

За оцінкою міністра економіки України, кожна година простою підприємств через повітряну тривогу коштує економіці близько $45 млн.

ВВП

Після падіння на 28,8% у 2022 році економіка України почала відновлюватися, однак темпи зростання поступово сповільнюються. Після зростання на 5,5% у 2023 році реальний ВВП зріс на 2,9% у 2024 році та на 1,8% у 2025 році. Слабші результати значною мірою пояснюють наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та іншими воєнними викликами.

Ринок праці

Ринок праці України вкрай гостро відчуває на собі всі виклики повномасштабної війни. Економічний шок початку російського вторгнення спричинив падіння як попиту, так і пропозиції праці — бізнеси не наймали, а люди не подавалися на роботу.

У середині січня 2026-го кількість нових резюме доволі стрімко зросла та вперше з 2022 року перетнула довоєнні показники. Обсяг нових вакансій при цьому коливається у проміжку 120−130%. Важливо: це не означає, що вакансій більше, ніж резюме. На одну нову вакансію припадає у середньому 2,5 нових резюме.

Впродовж останніх кількох років в Україні спостерігалося зменшення рівня безробіття, однак рівень бідності загалом залишався високим. У 2026 ж році скорочення безробіття фактично зупинилося.

За 2025 рік з України через західні та південно-західні кордони виїхало на 303 тис. більше громадян України, аніж заїхало. Це на 34% менше, аніж у 2024 році (тоді виїхало на 459 тис. українських громадян більше, ніж повернулось додому).

Очікування бізнесу та громадян

У жовтні 2026 року сезонно скоригований індекс очікувань ділової активності (ІОДА) погіршився до 45,8 — найнижчого показника з червня-липня 2024 року, коли на очікування бізнесу негативно вплинули тривалі відключення електроенергії.

Оригінальні дані ІОДА також погіршилися у жовтні та залишились в негативній зоні. Сезонно скориговані дані дозволяють побачити реальні тенденції.

Як повідомляє НБУ, негативно на настрої бізнесу у жовтні вплинули посилення російських атак на енергетичну, виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, поновлення відключень електроенергії, здорожчання пального, обмеження експорту продукції через блокування портів та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Зміни в очікуваннях бізнесу є важливим суб’єктивним показником економічної ситуації, що сигналізує про поступове відновлення або погіршення ділової активності.

До речі малий бізнес в Україні залишається одним із напрямів, у яких люди шукають можливості для самозайнятості та заробітку. Сьогодні український малий бізнес визначається не лише ідеєю, а й здатністю до адаптації та унікальної гнучкості: воєнний стан, енергетична нестабільність, та внутрішня міграція населення — все це безпосередньо впливає на його функціональність.