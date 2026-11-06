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Понад 9 млн грн до держбюджету: результати роботи WIM-комплексів у жовтні

Казна та Політика
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Понад 9 млн грн до держбюджету: результати роботи WIM-комплексів у жовтні
Понад 9 млн грн до держбюджету: результати роботи WIM-комплексів у жовтні
Вантажівки із суттєвим перевищенням встановлених габаритно-вагових норм — один із чинників швидкого руйнування дорожнього покриття.
У жовтні система автоматичного габаритно-вагового контролю WIM забезпечила 9,67 млн грн надходжень до державного бюджету від штрафів за перевантаження вантажівок. За місяць було винесено 593 постанови пише Агентство відновлення.
Кожен рейс такого перевантаженого транспорту розбиває асфальт, залишає колійність, утворює тріщини, перетворюючи дороги на аварійні ділянки.
Збитки від порушення габаритно-вагових параметрів обчислюються мільйонами гривень.
Агентство відновлення продовжує розвивати та утримувати мережу WIM (Weigh-in-Motion) — сучасних майданчиків зважування в русі. Це комплекс цілодобового та повністю автоматичного габаритно-вагового контролю, який фіксує порушення без зупинки автомобілів. У жовтні завдяки системі автоматичної фіксації порушень до державного бюджету надійшло 9 667 770 грн штрафів. Було винесено 593 постанови.

Найбільшу кількість порушень у жовтні зафіксовано в таких областях

  • Київська область — 171
  • Дніпропетровська область — 65
  • Вінницька область — 64.

Як це діє

Вбудовані в асфальтове покриття датчики зчитують загальну масу та осьові навантаження вантажівки без зміни швидкісного режиму руху. Спеціальні камери розпізнають номерні знаки, фіксують габаритні параметри та швидкість.
Дані автоматично передаються до Укртрансбезпеки, де формується постанова про адміністративне правопорушення.
«Закликаємо перевізників та водіїв вантажного транспорту сумлінно дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Захист дорожньої інфраструктури — це спільна відповідальність» — застерігає Мінвідновлення.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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