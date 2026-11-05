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Нові правила оплати комуналки: про що йдеться в новому законопроєкті

Казна та Політика
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Нові правила оплати комуналки: про що йдеться в новому законопроєкті
Нові правила оплати комуналки: про що йдеться в новому законопроєкті
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про управління житловим фондом» № 16209.
Цей законопроєкт змінює правила управління багатоквартирними будинками та захищає сумлінних платників від відключень комунальних послуг через борги сусідів.

Що передбачає законопроєкт

Тут йдеться про заборону примусово припиняти постачання послуг усьому будинку з неаварійних причин без рішення суду.
Заборону відключати боржника, якщо це технічно неможливо зробити без шкоди для інших мешканців.
Обов’язкове попередження боржника за 30 днів із зазначенням суми, підстав заборгованості та умов реструктуризації.
Надання права сплачувати лише фактично спожиті послуги без обов’язкової передоплати.
Створення Реєстру управління багатоквартирними будинками та єдиної системи обліку житлового фонду.
Запровадження простого товариства співвласників без створення юридичної особи для будинків без ОСББ, де кошти акумулюватимуться на окремому рахунку.
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Також обов’язковий відкритий відбір першого управителя новобудови замовником будівництва з договором максимум на три роки та правом співвласників змінити його у будь-який час без неустойки
Перехід обов’язку оплати утримання житла в новобудові від забудовника до покупця з моменту підписання акта приймання-передачі або отримання фактичного доступу (подвійне нарахування плати забороняється).
Раніше ми писали, що робити, якщо оплачені комунальні послуги надаються неякісно.
Споживач має право вимагати належної якості оплачених комунальних послуг. Якщо в оселі немає опалення, виникають перебої з водопостачанням, температура гарячої води не відповідає нормі чи є інші порушення, їх потрібно зафіксувати за допомогою акта-претензії.
Що робити, якщо комунальні послуги надають неякісно:
  • письмово зверніться до надавача послуг та повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії);
  • після цього представник виконавця або управитель будинку має прийти та перевірити ситуацію. За правилами, це повинно відбутися у строк, передбачений договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби після отримання звернення;
  • за результатами перевірки складають акт-претензію у двох примірниках. Один залишається у споживача, другий — у виконавця послуги або управителя.
Також ми говорили з екпертом в новому відео про те, що буде з валютою та тарифами у 2027 році?:
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послуги
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