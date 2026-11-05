Яка середня зарплата для пенсії в Україні в 2026 році

Для українців, що вперше виходять на пенсію в 2026 році, Пенсійний фонд враховує середню зарплату в країні за три попередні роки — 2023, 2024 та 2025-й.

Цей показник становить 17 482,87 грн.

Нагадаємо, позрахунок пенсійних виплат залежить від трьох основних показників:

середньої зарплати по Україні за 2023−2025 роки;

офіційної зарплати майбутнього пенсіонера;

кількості років страхового стажу.

Пенсійний фонд враховує, скільки людина заробляла порівняно із середньою зарплатою в країні та скільки років за неї сплачували страхові внески.

При виході на пенсію враховують середню зарплату по країні за останні 3 роки.

Окрім середньої зарплати по країні, фахівці враховують, скільки людина офіційно заробляла та скільки років у неї страхового стажу.

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Наприклад, якщо людина отримувала зарплату вище середньої по Україні, її пенсія може бути більшою. Якщо офіційна зарплата була нижчою за середню, розмір виплати, як правило, теж буде меншим. Тому навіть люди з однаковою кількістю років стажу можуть отримувати різні пенсійні виплати. Все залежить від того, яку зарплату вони отримували протягом трудового життя.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили , чи можна подати заяву на призначення пенсії заздалегідь. Українцям не обов’язково чекати дня досягнення пенсійного віку, щоб подати документи на призначення пенсії. Звернутися із заявою можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку. Наприклад, якщо людині виповнюється 60 років у жовтні 2026 року, подати заяву можна вже у вересні, але не раніше відповідної дати.