Чайові через QR-код: чи потрібно сплачувати податки

Клієнти дедалі частіше залишають чайові не готівкою, а переказом через QR-код.

А от чи оподатковуються такі кошти, пояснили в ДПС.

«Так. Не має значення, як клієнт передав чайові: готівкою чи через QR-код. Сплата податків залежить від того, хто їх отримав: працівник чи заклад» — пишу ДПС.

Якщо чайові надійшли працівнику

Якщо QR-код веде на картку працівника, це його особистий дохід. З нього потрібно сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Заклад у цьому випадку податки не утримує, тож працівник робить це сам: подає декларацію та сплачує податки.

Наприклад

Клієнт переказав працівнику 1000 грн. Податки складуть 180 грн ПДФО та 50 грн військового збору. Отже, працівнику залишиться 770 грн.

Якщо чайові спочатку отримав заклад

Коли гість залишає чайові через термінал закладу, разом із загальним рахунком або на рахунок підприємства чи ФОП, тоді заклад має відобразити ці кошти в обліку. І коли заклад виплачує їх працівнику, то сам утримує ПДФО та військовий збір і перераховує їх до бюджету. Працівнику додатково сплачувати нічого не потрібно.

Чи можна вважати чайові подарунком

«Ні. Регулярні чайові за надані послуги не є неоподатковуваним подарунком, навіть якщо в призначенні платежу написано «подяка» чи «на каву"" — пише ДПС.

Чи потрібно подавати декларацію щоразу, коли надійшли чайові?

Ні. Звітним періодом для фізичної особи є календарний рік, тому декларацію подають один раз на рік. Протягом року працівник просто фіксує отримані чайові, а потім:

до 1 травня наступного року подає одну декларацію із загальною сумою чайових за рік;

до 1 серпня сплачує ПДФО та військовий збір з цієї суми.

Наприклад, чайові за 2026 рік потрібно задекларувати до 1 травня 2027 року, а податки сплатити до 1 серпня 2027 року. Декларацію можна подати через Електронний кабінет платника податків.

Якщо ж податки утримав заклад, подавати декларацію лише через ці кошти не потрібно.

Що варто зробити працівнику

Протягом року працівникові варто просто вести такий облік для себе. Законодавство не вимагає окремого журналу чи звітності для цього, але підсумок за рік все ж треба вміти підтвердити. Тому можна зберігати виписки з картки або вести для себе таблицю з датою та сумою. Це зручно ще й тому, що чайові потрібно відокремити від інших надходжень які можуть бути протягом року у працівника, наприклад: повернення боргу чи переказ від родичів.