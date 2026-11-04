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Київстар запускає новий тариф для абонентів від 55 років

Особисті фінанси
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Вартість тарифу становить 370 грн на місяць
Вартість тарифу становить 370 грн на місяць
Із 4 листопада 2026 року абоненти Київстар віком від 55 років та люди з інвалідністю I-III групи зможуть підключити новий контрактний тариф «Все разом Комфорт». Він об’єднує мобільний зв’язок, Домашній Інтернет і Київстар ТБ.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Підключити тариф зможуть як чинні контрактні абоненти, так і користувачі передплати, які перейдуть на контракт. Головною умовою є відповідність критеріям для підключення цього тарифного плану.

Що входить до тарифу

Абоненти отримають такий пакет послуг:
  • безлімітні дзвінки в мережі Київстар;
  • 300 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів, міські номери України та за кордон;
  • 20 ГБ мобільного інтернету в Україні;
  • 300 SMS в Україні;
  • послугу «Відстрочка платежу».
Вартість тарифу становить 370 грн на місяць.

Інтернет у тарифі

У тарифі «Все разом Комфорт» передбачений змішаний принцип використання мобільного інтернету. Пакет містить 20 ГБ, які можна використовувати як в Україні, так і в країнах, де діє послуга «Роумінг як вдома».
Абонент може витратити всі 20 ГБ в Україні або використати до 12 ГБ за кордоном.
Важливо врахувати, що якщо абонент повністю використає 20 ГБ в Україні, мобільний інтернет у роумінгу буде недоступний.

Які додаткові послуги можна вибрати

Крім основного пакета, абоненти можуть самостійно вибрати Суперсилу — додаткову послугу, яка доповнить тариф відповідно до їхніх потреб. Її потрібно оплачувати окремо.
Серед доступних варіантів:
  • 300 хвилин на дзвінки в інші мережі та за кордон;
  • 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу;
  • Київстар ТБ;
  • WOG;
  • Helsi;
  • Uklon;
  • «Є зв’язок»;
  • «Соцмережі та месенджери» — користування Instagram, Telegram, Viber та іншими платформами без списання мегабайтів із тарифного пакета;
  • «Відео на ходу» — перегляд контенту в YouTube, YouTube Kids, Київстар ТБ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video та 1+1 video без списання тарифних мегабайтів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 8 жовтня 2026 року «Київстар» змінив вартість деяких тарифів для частини абонентів. Оператор пояснив перегляд цін зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарТарифи
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