Київстар запускає новий тариф для абонентів від 55 років

Із 4 листопада 2026 року абоненти Київстар віком від 55 років та люди з інвалідністю I-III групи зможуть підключити новий контрактний тариф «Все разом Комфорт». Він об’єднує мобільний зв’язок, Домашній Інтернет і Київстар ТБ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Підключити тариф зможуть як чинні контрактні абоненти, так і користувачі передплати, які перейдуть на контракт. Головною умовою є відповідність критеріям для підключення цього тарифного плану.

Що входить до тарифу

Абоненти отримають такий пакет послуг:

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

300 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів, міські номери України та за кордон;

20 ГБ мобільного інтернету в Україні;

300 SMS в Україні;

послугу «Відстрочка платежу».

Вартість тарифу становить 370 грн на місяць.

Інтернет у тарифі

У тарифі «Все разом Комфорт» передбачений змішаний принцип використання мобільного інтернету. Пакет містить 20 ГБ, які можна використовувати як в Україні, так і в країнах, де діє послуга «Роумінг як вдома».

Абонент може витратити всі 20 ГБ в Україні або використати до 12 ГБ за кордоном.

Важливо врахувати, що якщо абонент повністю використає 20 ГБ в Україні, мобільний інтернет у роумінгу буде недоступний.

Які додаткові послуги можна вибрати

Крім основного пакета, абоненти можуть самостійно вибрати Суперсилу — додаткову послугу, яка доповнить тариф відповідно до їхніх потреб. Її потрібно оплачувати окремо.

Серед доступних варіантів:

300 хвилин на дзвінки в інші мережі та за кордон;

5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу;

Київстар ТБ;

WOG;

Helsi;

Uklon;

«Є зв’язок»;

«Соцмережі та месенджери» — користування Instagram, Telegram, Viber та іншими платформами без списання мегабайтів із тарифного пакета;

«Відео на ходу» — перегляд контенту в YouTube, YouTube Kids, Київстар ТБ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video та 1+1 video без списання тарифних мегабайтів.