Київстар запускає новий тариф для абонентів від 55 років
Що входить до тарифу
- безлімітні дзвінки в мережі Київстар;
- 300 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів, міські номери України та за кордон;
- 20 ГБ мобільного інтернету в Україні;
- 300 SMS в Україні;
- послугу «Відстрочка платежу».
Інтернет у тарифі
Які додаткові послуги можна вибрати
- 300 хвилин на дзвінки в інші мережі та за кордон;
- 5 ГБ мобільного інтернету в роумінгу;
- Київстар ТБ;
- WOG;
- Helsi;
- Uklon;
- «Є зв’язок»;
- «Соцмережі та месенджери» — користування Instagram, Telegram, Viber та іншими платформами без списання мегабайтів із тарифного пакета;
- «Відео на ходу» — перегляд контенту в YouTube, YouTube Kids, Київстар ТБ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video та 1+1 video без списання тарифних мегабайтів.
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