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Які ціни на ліки в різних країнах ЄС

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Які ціни на ліки в різних країнах ЄС
Які ціни на ліки в різних країнах ЄС
Медичні системи в Україні та Західній Європі працюють за зовсім різними принципами.
В Україні більшість препаратів можна вільно придбати в аптеці за власні кошти. У країнах ЄС та Туреччині більшість дієвих ліків відпускаються виключно за рецептом лікаря, але тут діє страхова компенсація.
Франція
державна медична страховка (Sécurité sociale) автоматично покриває від 30% до 100% вартості рецептурних ліків.
Решту зазвичай закриває додаткова страховка (Mutuelle), яку переважно оплачує роботодавець. Для малозабезпечених верств та біженців діє програма CSS, за якою ліки та прийоми лікарів повністю безкоштовні.
Німеччина
Пацієнт сплачує лише фіксовану доплату у розмірі від 5 до 10 євро за рецептурну упаковку
Польща та Чехія
Діє система часткового чи повного відшкодовування державою вартості препаратів.
Туреччина
Державна система SGK покриває 80−90% вартості рецептурного чека.

Безрецептурний аптечний набір

(знеболювальне, засіб від застуди, спрей для носа, пластир):
  • В Україні коштує 650−800 гривень (~13−16 євро).
  • У Туреччині — 600−800 лір (~11−14 євро).
  • У Польщі — 70−90 злотих (~16−21 євро).
  • У Франції — 28−38 євро.
  • У Німеччині — 25−35 євро.
Головна відмінність закордонної медицини
Це баланс між ціною ліків та доступністю самого лікаря. Якщо в країнах ЄС страхова система покриває витрати на аптеку, але ускладнює запис до спеціалістів, то в Туреччині ситуація протилежна.
Дописувач на форумі Finance.ua показує цей контраст на прикладі Франції: «Ціни на медикаменти в Туреччині та Франції практично однакові. Але в Туреччині легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати найсучаснішу діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня».
Про інші витрати більше інформації ви знайдете в нашій статті — Скільки коштує життя в Україні та Європі: порівнюємо зарплати й витрати
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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