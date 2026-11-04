Долар підскочить? Що буде з валютою, цінами в супермаркеті та тарифами у 2027 році? Прогноз експерта (відео)

Що станеться з цінами, якщо Нацбанк відпустить курс гривні

Національний банк України щотижня витрачає понад 1 мільярд доларів із валютних резервів, щоб стримувати зростання курсу. Водночас Україна має значний дефіцит зовнішньої торгівлі та залежить від імпорту. Що станеться з цінами, якщо Нацбанк відпустить курс гривні?

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у відео на YouTube-каналі Finance.ua

Скільки міжнародної фінансової допомоги потрібно Україні

У державному бюджеті на 2026 рік макрофінансова допомога мала становити 51,2 мільярда доларів. Фактично станом на початок жовтня Україна отримала 19,9 мільярда доларів.

Після ухвалення відповідних законів, зокрема про оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро та доходів українців на маркетплейсах, формально вдалося розблокувати ще 4,2 мільярда євро. Це приблизно 5 мільярдів доларів.

Читайте також Україна дедалі більше залежатиме від західної допомоги у 2027 році — Bloomberg

Отже, разом із уже отриманими коштами йдеться приблизно про 25 мільярдів доларів. Водночас із запланованих коштів, які передбачені європейськими програмами, Україна ще не отримала близько 25 мільярдів доларів.

У бюджеті на 2027 рік макрофінансова допомога закладена на рівні 53,2 мільярда доларів.

Курс валют

Як зазначає експерт, у державному бюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривні. Нині в обмінниках він становить приблизно 45,4−45,6 гривні, а на купівлю може сягати 46 гривень.

Національний банк стримує падіння гривні за допомогою валютних інтервенцій. Щотижня регулятор продає понад 1 мільярд доларів із валютних резервів, які, зокрема, поповнюються завдяки міжнародній макрофінансовій допомозі.

На 2027 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 47,2 гривні. Однак фактичний показник залежатиме від валютної політики НБУ, своєчасності надходження міжнародної допомоги та обсягу валютних резервів.

Національний банк стримує курс, щоб контролювати інфляцію. Україна імпортує товарів приблизно на 70 мільярдів доларів на рік, тоді як експортує до 20 мільярдів. Таким чином, дефіцит торговельного балансу становить близько 50 мільярдів доларів.

Пендзин каже, що якщо НБУ відпустить курс гривні, імпортні товари різко подорожчають, що посилить інфляцію. Тому, стримуючи курс, регулятор водночас обмежує зростання цін.

Гроші на пенсії та зарплати бюджетникам

За словами директора Економічного дискусійного клубу, пенсії виплачуються за рахунок Пенсійного фонду, який наповнюється завдяки єдиному соціальному внеску. Його сплачує кожен працівник зі своєї заробітної плати. Зараз Пенсійний фонд за наявних витрат є профіцитним. Тобто формально коштів на виплату пенсій вистачить.

Інше питання — розмір цих виплат. Пенсії залишаються невеликими й не відповідають реальному прожитковому мінімуму. Однак якщо говорити саме про наявність коштів для виплати пенсій у передбаченому обсязі, проблем із цим наразі немає.

Читайте також З 1 січня надбавка до пенсії за стаж збільшиться — деталі

Натомість зарплати бюджетникам: лікарям, учителям і державним службовцям, які не належать до сектору безпеки й оборони, виплачуються за рахунок міжнародної макрофінансової допомоги. Ті самі понад 50 мільярдів доларів, які теоретично мають надійти Україні наступного року, є джерелом фінансування зарплат бюджетників.

Якщо ці гроші надходитимуть своєчасно, проблем із виплатою заробітних плат не буде. Так само вдасться виконувати інші зобов’язання держави, зокрема фінансувати капітальні видатки, підтримувати бізнес тощо.

Тарифи на електроенергію, газ та опалення

Питання підвищення тарифів на енергоносії для населення справді є одним із зобов’язань України в межах міжнародних домовленостей. Зокрема, країна має привести ціни й тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня.

Читайте також МВФ радить підвищити тарифи на газ і світло в Україні

Однак усі ці зміни передбачені на період після завершення активної фази бойових дій. Під час війни, коли бюджет і без того має надзвичайно великі витрати, підвищувати тарифи ніхто не буде.

На думку Олега Пендзина, наразі не варто очікувати зміни цін і тарифів на газ. Щодо електроенергії ситуація залежатиме від обставин наступного року.

Які продукти можуть найбільше подорожчати

Ціни на продукти продовжать зростати. Зараз вони нижчі, але згодом, зокрема через витрати на зберігання, поступово підвищуватимуться орієнтовно до наступного передноворічного періоду.

Водночас ситуація з різними групами продуктів відрізнятиметься. Цьогорічний урожай овочів був непоганим, тому значного зростання цін на них можна не очікувати.

Натомість вартість м’яса та молочної продукції значною мірою залежатиме від ситуації із зерновими.

Чи загрожує Україні дефіцит пального

Наразі Україна не виробляє пальне, а імпортує його з європейських країн.

Ціни на пальне в цих країнах безпосередньо залежать від вартості нафти на світовому ринку. Своєю чергою, на нафтові котирування впливає ситуація навколо війни в Перській затоці.

Якщо війна в регіоні триватиме, ціни на нафту залишатимуться високими. Відповідно, дорожчатиме й пальне.

Якщо США знову розпочнуть бойові дії проти Ірану, а Іран перекриє Ормузьку протоку, цілком імовірно, що вартість нафти зростатиме. У такому разі пальне в Україні також подорожчає.