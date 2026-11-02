Курс валют до кінця 2026 року: три сценарії для гривні

Аналітики розглядають три основні сценарії розвитку подій на останні два місяці 2026 року

До кінця 2026 року динаміка валютного ринку залежатиме від політики Національного банку України, потреб державного бюджету, обсягів міжнародної допомоги, ситуації з експортом та попиту на іноземну валюту.

Про це йдеться в статті Finance.ua.

Водночас долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів. На долар безпосередньо впливають рішення американської влади та ФРС, а на євро — політика Європейського центрального банку, стан економіки Єврозони та співвідношення євро та долара на міжнародному ринку FOREX.

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Три сценарії для гривні до кінця 2026 року

Точно спрогнозувати курс долара та євро на кінець року складно. Багато залежатиме від міжнародного фінансування України, ситуації на фронті та рішень центральних банків провідних економік світу.

Аналітики розглядають три основні сценарії розвитку подій на останні два місяці 2026 року. Кожен із них передбачає різну динаміку гривні.

Сценарій 1. Відносна стабільність гривні

За такого розвитку подій міжнародна фінансова допомога надходитиме відповідно до графіка, державний бюджет виконуватиметься без значних незапланованих розривів, а НБУ матиме достатньо ресурсів для згладжування курсових коливань.

Експорт забезпечуватиме стабільну пропозицію іноземної валюти, а попит з боку населення та бізнесу не зростатиме різко.

За таких умов гривня може зберігати відносну стабільність. Водночас окремі періоди підвищеного попиту на валюту можуть спричиняти тимчасові коливання курсу.

З огляду на поточну ситуацію, імовірність реалізації цього сценарію мінімальна.

Сценарій 2. Поступове ослаблення гривні

Цей сценарій передбачає зростання потреб державного бюджету, випереджальне збільшення імпорту порівняно з експортними надходженнями, а також активнішу купівлю іноземної валюти населенням і бізнесом.

Міжнародна фінансова допомога продовжуватиме надходити, однак її обсягів буде недостатньо, щоб повністю усунути дисбаланс на валютному ринку. У такій ситуації долар і євро можуть поступово дорожчати щодо гривні. Темпи цього процесу залежатимуть від реакції НБУ, обсягів валютних інтервенцій та динаміки пропозиції іноземної валюти.

Цей сценарій найімовірніший.

Сценарій 3. Посилення девальваційного тиску

Найскладніший сценарій передбачає суттєві затримки міжнародного фінансування, погіршення безпекової ситуації, скорочення експорту або різке збільшення витрат на імпорт.

Одночасно можуть посилитися інфляційні очікування та попит населення на іноземну валюту. За таких обставин тиск на гривню значно зросте. НБУ доведеться активніше використовувати доступні інструменти для стабілізації валютного ринку. Водночас ефективність цих заходів безпосередньо залежатиме від складності ситуації.

Імовірність такого сценарію трохи нижча, ніж у сценарію № 2.

Від чого залежатиме курс долара та євро

Головний висновок полягає в тому, що стійкість гривні, а відповідно й динаміка курсу долара, насамперед залежатиме від здатності України забезпечувати передбачуване фінансування державного бюджету та достатню пропозицію іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Щодо євро, його курсоутворення повністю залежатиме від ситуації в Єврозоні, а Національний банк очікувано продовжить політику згладжування коливань курсу євровалюти.

Наразі спостерігається перехід від другого сценарію до третього: гривня швидко слабшає, а курс долара в Україні майже щодня встановлює нові історичні рекорди.

Подальша динаміка залежатиме від дій Національного банку, зокрема від того, на якому рівні він вирішить стримувати курсові коливання та який орієнтир захищатиме надалі.