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Найбільший обсяг: у жовтні на міжбанку продано 6 млрд доларів

Валюта
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Найбільший обсяг: у жовтні на міжбанку продано 6 млрд доларів
Найбільший обсяг: у жовтні на міжбанку продано 6 млрд доларів
Чистий продаж валюти Національним банком у жовтні 2026 року становив 5,997 млрд доларів.
Це на 9% більше від обсягу чистого продажу у вересні (5,519 млрд доларів) і є найбільшим обсягом у поточному році.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
У жовтні НБУ майже не купував валюту, тоді як продав 5,998 млрд доларів.
Найбільший обсяг: у жовтні на міжбанку продано 6 млрд доларів
До кінця 2026 року курс гривні залежатиме одразу від кількох груп чинників: політики Національного банку України, потреб державного бюджету, обсягів міжнародної фінансової допомоги, ситуації на валютному ринку та стану української економіки. Водночас долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів.
На долар безпосередньо впливають рішення американської влади та ФРС, а на євро — політика Європейського центрального банку, стан економіки Єврозони та співвідношення євро та долара на міжнародному ринку FOREX.
Головне питання до кінця року — чи Національний банк зможе забезпечити достатню пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку для покриття попиту імпортерів, бізнесу та населення. деталі читайте у статті — Чекати за 50? Про те, що буде з гривнею до кінця 2026 року
За матеріалами:
Finance.ua
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