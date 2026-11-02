Найбільший обсяг: у жовтні на міжбанку продано 6 млрд доларів

Чистий продаж валюти Національним банком у жовтні 2026 року становив 5,997 млрд доларів.

Це на 9% більше від обсягу чистого продажу у вересні (5,519 млрд доларів) і є найбільшим обсягом у поточному році.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

У жовтні НБУ майже не купував валюту, тоді як продав 5,998 млрд доларів.

До кінця 2026 року курс гривні залежатиме одразу від кількох груп чинників: політики Національного банку України, потреб державного бюджету, обсягів міжнародної фінансової допомоги, ситуації на валютному ринку та стану української економіки. Водночас долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів.

На долар безпосередньо впливають рішення американської влади та ФРС, а на євро — політика Європейського центрального банку, стан економіки Єврозони та співвідношення євро та долара на міжнародному ринку FOREX.