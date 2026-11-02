Попит на валюту збільшився щонайменше на 25% (коментар НБУ)

На готівковому ринку долар за тиждень подорожчав на гривню: купівля — до 46,3 грн/$1, продаж — до 46,57 грн/$1.

Падіння гривні тривало до четверга, після чого курс стабілізувався та поки не відіграв назад услід за курсом на міжбанку.

Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він пояснив такий тиск на гривню зростанням бюджетних видатків одночасно зі скороченням пропозиції валюти з боку агропромислового комплексу та металургії.

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За його словами, середньоденний чистий попит на валюту за безготівковими операціями у жовтні становив $182 млн, у перші дві декади — $172 млн, однак за останні п’ять торгових днів зріс до $230 млн.

«Нарощення видатків, з одного боку, зумовило зростання валового попиту, поряд з цим ми спостерігали внаслідок логістичних руйнувань скорочення пропозиції валюти, перш за все з боку агропромислового комплексу, з боку металургії», — зазначив Гелетій.

Обсяги валютних інтервенцій

За його словами, на цьому тлі НБУ збільшив обсяги валютних інтервенцій відповідно до режиму керованої гнучкості.

Заступник голови НБУ зазначив, що за січень-жовтень 2026 року попит клієнтів на валюту збільшився щонайменше на 25%, або приблизно на $16 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як пропозиція зросла лише на $2 млрд.

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Водночас надходження експортної виручки за десять місяців збільшилися приблизно на $2 млрд — до $38 млрд із $36 млрд роком раніше.

На готівковому ринку середньоденний чистий попит у жовтні зріс приблизно до $38 млн із $34 млн у вересні. Гелетій пов’язав його збільшення останніми днями, зокрема, з курсовими коливаннями та погіршенням безпекової ситуації.

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви України на початок жовтня становили $47,1 млрд, що відповідає приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту та перевищує 100% показника достатності резервів за метрикою Міжнародного валютного фонду.

Динаміка курсу

Окремо Гелетій звернув увагу на динаміку курсу гривні до євро, який формується через крос-курс євро/долар. За його оцінкою, фіскальна ситуація, економічна динаміка в єврозоні, ринкові очікування та політика Федеральної резервної системи сприяли зміцненню долара щодо євро, що через крос-курс призвело до укріплення гривні до євро на 1,8% у вересні; у жовтні гривня послабилася до євро на 0,1%.