На початку останнього тижня жовтня офіційний курс долара спочатку помітно зріс, а наприкінці тижня дещо знизився. Найвищого значення він досяг у середу, а в четвер та п’яницю трохи подешевшав.

Попри різноспрямований рух протягом тижня зростання офіційного курсу долара склало 32,72 коп., або приблизно на 0,72% порівняно з понеділком.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

26 жовтня — 45,2021 грн/$;

27 жовтня — 45,5382 грн/$;

28 жовтня — 45,6008 грн/$;

29 жовтня — 45,5923 грн/$;

30 жовтня — 45,5293 грн/$.

Готівковий валютний ринок протягом 26−30 жовтня демонстрував досить високу амплітуду коливань: на початку тижня долар поступово дорожчав, а у вівторок подолав психологічну позначку 46 грн/$ у продажу. У середу та четвер висхідний рух продовжився, проте наприкінці тижня з’явилися ознаки корекції, хоча долар залишався дорогим. Понеділок ринок розпочав із котирувань 45,21−45,87 грн/$. Уже у вівторок діапазон розширився до 45,38−46,03 грн/$, а в середу — до 45,44−46,14 грн/$, у четвер долар продовжив дорожчати, а верхня межа сягнула 46,18 грн/$. У п’ятницю ситуація дещо змінилася: нижня межа котирувань опустилася до 45,35 грн/$, а верхня — до 46,13 грн/$.

За словами банкірки, можна сказати, що протягом тижня тимчасово мали значення психологічний чинник і попит населення на захисні валютні заощадження.

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Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 26−30 жовтня демонстрував доволі мінливу динаміку. На початку тижня долар помітно подорожчав, а його котирування піднімалися до 45,70−45,71 грн/$. Однак уже із середини тижня висхідний рух змінився корекцією, яка продовжилася до п’ятниці.

Понеділок став днем найпомітнішого початкового подорожчання американської валюти: після відкриття торгів на рівні близько 45,34 грн/$ котирування наприкінці дня наблизилися до 45,67 грн/$.

У вівторок ринок залишався поблизу досягнутих значень: долар торгувався переважно в діапазоні 45,55−45,71 грн/$, а завершив день приблизно на рівні відкриття — 45,67 грн/$.

У середу ситуація змінилася. Попри те що ранкові котирування перебували поблизу 45,65 грн/$, протягом дня долар почав дешевшати й завершив торги на позначці 45,53 грн/$.

У четвер низхідна корекція посилилася: якщо вранці американська валюта коштувала близько 45,60 грн/$, то до завершення торгів її вартість знизилася до 45,32 грн/$.

У п’ятницю ринок уже демонстрував відносну стабільність: долар відкрив торги на рівні 45,36 грн/$, а завершив їх поблизу 45,33 грн/$.

Тож попри помітне подорожчання долара на початку тижня та внутрішньотижневі коливання, до його завершення котирування фактично повернулися до рівнів початку періоду — ринок після короткочасного посилення девальваційного тиску перейшов до корекції та стабілізації, каже Золотько.

Водночас така динаміка відбувалася на тлі значного втручання Національного банку. За тиждень 26−30 жовтня регулятор продав на міжбанківському ринку $1,818 млрд — на 52,4% більше, ніж попереднього тижня на 45−46% більше, ніж у перші два повні тижні місяця. Такі обсяги інтервенцій свідчать про суттєву потребу ринку в додатковій валютній пропозиції та активну роль НБУ у згладжуванні курсових коливань.

Вища облікова ставка має підтримати привабливість гривневих заощаджень, оскільки створює передумови для підвищення депозитних ставок та може зменшувати схильність частини вкладників переводити кошти у валюту. 29 жовтня НБУ оголосив про підвищення облікової ставки з 16% до 16,5% річних із 30 жовтня. Регулятор пояснив рішення посиленням цінового тиску та погіршенням інфляційних очікувань. Прогноз НБУ передбачає збереження ставки на рівні 16,5% до II кварталу 2027 року.оскільки створює передумови для підвищення депозитних ставок та може зменшувати схильність частини вкладників переводити кошти у валюту.

Що впливатиме на валютний ринок цього тижня

На початку листопада валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься під тиском, однак підстав очікувати різкої й неконтрольованої зміни курсу долара наразі недостатньо. З огляду на те, що наприкінці жовтня офіційний курс долара перевищив 45,5 грн, на початку листопада ринок може залишатися поблизу цих рівнів, хоча конкретна динаміка залежатиме від співвідношення попиту та пропозиції валюти й дій Національного банку.

За словами Золотько, перший фактор, який визначатиме курс долара протягом тижня, — співвідношення попиту та пропозиції валюти. Потреба імпортерів у доларах залишається значною, тоді як скорочення експорту обмежує надходження валюти на ринок. За таких умов попит може перевищувати пропозицію, створюючи передумови для послаблення гривні.

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Другий фактор — валютні інтервенції НБУ. За режиму керованої гнучкості регулятор компенсує структурний дефіцит валюти, продаючи її на міжбанківському ринку. Це дає змогу згладжувати дисбаланси попиту й пропозиції та стримувати надмірні курсові коливання.

Третій фактор — безпекова ситуація та енергетичні ризики. Російські атаки на енергетичну, виробничу й логістичну інфраструктуру збільшують витрати бізнесу, можуть обмежувати виробництво та експорт і посилювати інфляційний тиск. Додаткове значення мають світові ціни на пальне, які впливають на витрати імпортерів і транспортних компаній.