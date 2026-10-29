Нацбанк підвищив облікову ставку
Правління Національного банку України 29 жовтня ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.
«Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності», — заявили в Національному банку.
Чому НБУ підвищив облікову ставку
Упродовж останніх місяців інфляція продовжувала зростати й помітно перевищила попередній прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень 2026 року.
У вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі, а базова — до 8,8% р/р. За оцінками НБУ, такі тенденції зберіглися й у жовтні.
Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися.
Як змінюватиметься інфляція у 2026−2028 роках
Інфляція повернеться до сповільнення у 2027 році в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального та завдяки заходам монетарної політики НБУ.
Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, — ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.
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У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики. НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.
Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.
Як довго НБУ утримуватиме облікову ставку на рівні 16,5%
Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на поточному рівні до II кварталу 2027 року. Водночас НБУ гнучко реагуватиме на фактичний розвиток подій, ураховуючи вплив російських атак на інфляційну динаміку та економічну активність.
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