Нацбанк підвищив облікову ставку

Правління Національного банку України 29 жовтня ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

«Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності», — заявили в Національному банку.

Чому НБУ підвищив облікову ставку

Упродовж останніх місяців інфляція продовжувала зростати й помітно перевищила попередній прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень 2026 року.

У вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі, а базова — до 8,8% р/р. За оцінками НБУ, такі тенденції зберіглися й у жовтні.

Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися.

Як змінюватиметься інфляція у 2026−2028 роках

Інфляція повернеться до сповільнення у 2027 році в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального та завдяки заходам монетарної політики НБУ.

Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, — ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

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У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики. НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.

Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

Як довго НБУ утримуватиме облікову ставку на рівні 16,5%