Облікова ставка зросла до 16,5%: як це вплине на депозити
Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 16,5% річних. Це рішення допоможе зберегти привабливість заощаджень у гривні, підтримати стійкість валютного ринку та поступово повернути інфляцію до цільового рівня 5%.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Попередні рішення НБУ щодо посилення процентної політики вже підтримали привабливість гривневих активів. Спочатку на зміну облікової ставки традиційно відреагували невеликі банки, однак упродовж останнього місяця ставки за гривневими депозитами почали переглядати й великі фінустанови зі значною часткою ринку.
У результаті попит на гривневі заощадження залишався високим. Обсяги гривневих депозитів населення та інвестицій у облігації внутрішньої державної позики у національній валюті продовжували зростати.
Чому НБУ знову підвищив облікову ставку
«Підвищення облікової ставки в жовтні посилить трансмісію попередніх рішень, що підтримає привабливість гривневих активів. Поточне рішення також сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку, який посилився через скорочення експорту та погіршення очікувань на тлі інтенсифікації російських атак проти бізнесу та цивільного населення», — повідомили в Національному банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що правління Національного банку України 29 жовтня ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.
Також ми розповідали, що станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 779,6 млрд грн, що на 19,4 млрд грн перевищує аналогічний показник минулого місяця і майже на 162 млрд грн більше за суму вкладів, зафіксовану на 1 січня.
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