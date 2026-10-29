НБУ спростив умови кредитування оборонних підприємств: деталі від Міноборони

Виробничі запаси можна буде використовувати як заставу

Національний банк України ухвалив третій пакет змін, спрямованих на підтримку кредитування економіки, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетики. Нові правила дають банкам більше можливостей для оцінювання застави й кредитних ризиків підприємств, зокрема тих, чиє майно постраждало від російських атак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Кредити під державні контракти

Одна з ключових змін стосується підприємств, які виконують договори для сектору безпеки й оборони. НБУ підвищив із 0,3 до 0,75 коефіцієнт ліквідності застави у вигляді майнових прав за поставленими товарами і наданими послугами за такими договорами.

«Це означає, що банки зможуть враховувати більшу частину вартості такого забезпечення під час оцінювання кредитного ризику», — пояснили в міністерстві.

Зміни враховують специфіку оборонного виробництва: постачання товарів та послуг за державними контрактами є важливим джерелом доходів, водночас підприємства ОПК не завжди мають достатньо традиційної застави для отримання кредиту.

Виробничі запаси можна буде використовувати як заставу

До 1 вересня 2027 року банки зможуть приймати в заставу товари в обороті або переробці за їхніми фактичними залишками на дату оцінювання кредитного ризику. Це стосується кредитів строком до 18 місяців. Вартість застави не може перевищувати суму, визначену договором.

Такий підхід дає підприємствам більше можливостей залучати кошти під наявні запаси та використовувати їх для поточних потреб виробництва.

Кредитування підприємств ОПК, які постраждали від війни

НБУ також дозволив банкам гнучкіше оцінювати здатність підприємств повертати кредити, якщо їхнє майно було суттєво пошкоджене, знищене або опинилося на замінованій території.