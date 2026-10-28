Банкіри не дійшли єдиної думки щодо рішення Національного банку України про облікову ставку на засіданні 29 жовтня. Із п’яти опитаних представників банків двоє прогнозують збереження ставки на рівні 16%, ще двоє очікують її підвищення на 0,5 відсоткового пункту до 16,5%. Один із респондентів допускає обидва сценарії.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Чи підвищить НБУ облікову ставку

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що, попри прискорення інфляції у вересні, Нацбанк залишить ставку незмінною через погіршення економічної динаміки.

«Підвищення ставки не дасть змоги безпосередньо стримати інфляцію, спричинену такими шоками пропозиції», — зазначив він, вказавши на наслідки масованих ударів по логістичній інфраструктурі та виробничих потужностях.

Водночас начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар бачить ймовірність підвищення облікової ставки до 16,5%.

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«Додаткові 0,5 в. п. — це не стільки про суттєве посилення монетарної політики, скільки про впевненість ринку в тому, що Національний банк України тримає ситуацію під контролем. Наразі довіра до гривні має не менше значення, ніж сам рівень ставки», — сказала вона.

Директор департаменту стратегії та корпоративного управління Кредобанку Роман Лепак очікує збереження ставки на рівні 16%, однак оцінює як високу ймовірність її підвищення на наступному засіданні у грудні.

На його думку, прискорення інфляції наприкінці року НБУ очікував і раніше, однак російські атаки на виробничі потужності, логістичні та енергетичні об’єкти створили додатковий ціновий тиск. Після двох поспіль підвищень ставки у липні та вересні регулятор може взяти паузу, щоб оцінити вплив попередніх рішень на поведінку учасників фінансового ринку.

Заступник голови правління а́банку, керівник напряму ризик-менеджменту Олег Трибулкін, навпаки, очікує підвищення ставки на 0,5 в.п. — до 16,5%. Серед аргументів він назвав прискорення інфляції у вересні до 10%, зростання витрат на пальне і логістику та наслідки атак на інфраструктуру.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв вважає реальними обидва сценарії — збереження ставки на рівні 16% або її підвищення до 16,5%, однак наразі дещо більше схиляється до першого.

За його оцінкою, підвищення ставки може підтримати привабливість гривневих заощаджень та стримати попит на валюту, однак додаткове посилення монетарної політики може стримувати економічну активність.

Як можуть змінитися прогнози інфляції та ВВП

Щодо оновленого макропрогнозу банкіри очікують погіршення оцінок економічного зростання та підвищення прогнозу інфляції.

У Райффайзен Банку очікують погіршення більшості показників порівняно з липневим прогнозом НБУ, зокрема економічного зростання, інфляції, міжнародних резервів і сальдо поточного рахунку. Водночас прогноз номінального ВВП може суттєво не змінитися, оскільки слабше реальне зростання частково компенсуватиметься вищою інфляцією.

Новий прогноз реального ВВП, за оцінкою Кредобанку, може бути близьким до 0% у 2026 році та 0,5−1% у 2027 році, а інфляція — близько 11% та 7,5−9% відповідно. Серед чинників перегляду банк називає російські атаки на підприємства та інфраструктуру, ескалацію війни на Близькому Сході й зростання світових цін на нафту, а також блокаду Чорного моря та атаки на цивільні судна.

Підвищення прогнозу інфляції на 2026 рік одночасно з погіршенням оцінки економічного зростання очікує а́банк через погіршення безпекової ситуації, удари по енергетичній, виробничій і логістичній інфраструктурі та високі ціни на пальне. Окремим ризиком там вважають зовнішнє фінансування: значна частина потреб України на 2027 рік поки не має підтверджених джерел, а питання використання заморожених російських активів залишається невирішеним, що може відтермінувати перехід НБУ до циклу зниження ставки.

У банку «Глобус» допускають перегляд прогнозу інфляції в бік підвищення, а економічного зростання — в бік зниження порівняно з липневими 1,8%. Серед основних ризиків — інтенсивність російських атак, подорожчання пального й енергоресурсів, перспективи міжнародного фінансування, а наступного року — можливі труднощі з енергопостачанням, дефіцит робочої сили та додаткові витрати на відновлення пошкоджених об’єктів.

Яким може бути курс долара до кінця року

46 грн/$1 і може дещо перевищити цей рівень, зокрема через глобальне посилення американської валюти. Щодо валютного курсу Райффайзен Банк очікує, що до кінця року долар наблизиться доі може дещо перевищити цей рівень, зокрема через глобальне посилення американської валюти.