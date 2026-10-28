«Дропам» загрожує до 6 років ув’язнення: ухвалено закон

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 16013 про посилення протидії фінансовому шахрайству. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами, банківськими рахунками та електронними гаманцями, зокрема за передавання карток іншим особам для шахрайських операцій.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

За що передбачена кримінальна відповідальність

Закон удосконалює механізм протидії фінансовому шахрайству та імплементує в українське законодавство положення Директиви ЄС 2019/713.

Змінами до статті 200 Кримінального кодексу України запроваджується кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними повідомленнями, платіжними дорученнями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківського та електронного гаманця, у тому числі за їхнє привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою, набуття іншим кримінально протиправним шляхом.

Покарання за передавання банківських карток

Кримінальний кодекс доповнюється новою статтею 201¹, яка встановлює відповідальність за передавання, одержання, придбання, зберігання та інше набуття платіжних інструментів або індивідуальної облікової інформації з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Відповідальність також стосується надання доступу до таких даних, банківських або платіжних рахунків та електронних гаманців. Передбачені такі покарання:

передавання платіжного інструменту для шахрайства іншими особами — штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 17 000 грн);

одержання, придбання, зберігання, збут або передавання чужих платіжних інструментів із метою шахрайства — штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 000 до 85 000 грн), обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років;

повторне вчинення правопорушення або вчинення організованою групою — штраф від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 000 до 170 000 грн) або позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

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Водночас надається можливість звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, добровільно повідомила про це та активно сприяла розкриттю та припиненню кримінального правопорушення.

Відповідальність для юридичних осіб

Змінами до статей 96³ та 96⁹ Кримінального кодексу України розширюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру в разі вчинення діянь, передбачених статтею 200 та новою статтею 200¹ КК України.

Окремо визначається підслідність нової статті 200¹ КК України, зокрема досудове розслідування здійснюватиметься слідчим органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, у якому були використані передані або одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, або був наданий доступ до них чи до банківського або платіжного рахунку, електронного гаманця.

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Закон чітко розмежовує відповідальність між особами, які передають свої банківські рахунки або картки для шахрайських операцій, та організаторами таких схем.

Нагадаємо, у серпні Finance.ua повідомляв , що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень. Законопроєкт спрямований на посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства та вдосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовим злочинам.