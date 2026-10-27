Запуск системи електронного акцизу в Україні перенесли на 1 липня 2027 року. Це дасть бізнесу більше часу, щоб підготуватися до нових вимог і налаштувати робочі процеси. Президент України підписав закон, який змінює дату запуску системи.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Коли потрібно зареєструватися в еАкцизі

Реєстрація економічних операторів триватиме з 1 січня до 1 квітня 2027 року. Водночас компаніям радять не відкладати технічну підготовку до останнього моменту.

Система еАкциз має забезпечити відстеження руху підакцизних товарів — від виробництва до продажу. Її розробляють з урахуванням досвіду країн ЄС.

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Як бізнес може підготуватися вже зараз

Для компаній доступне тестове середовище Sandbox. У ньому можна заздалегідь під’єднати облікові програми, налаштувати точки продажу та перевірити роботу процесів без юридичних і фінансових ризиків.

Протестувати систему можна на порталі еАкциз . Більше інформації про систему та реєстрацію доступно на офіційному сайті

Участь у тестуванні допоможе:

налаштувати власні системи: адаптувати внутрішнє програмне забезпечення до інтеграції з еАкцизом;

підготувати команду: навчити працівників працювати з новими електронними кабінетами та сервісами;

перевірити логістику: протестувати створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення продукції;

усунути помилки заздалегідь: виявити й виправити технічні неузгодженості до запуску системи на повну потужність.

Долучитися до тестів можуть компанії та підприємці, які:

1. Мають чинну ліцензію на виробництво або торгівлю алкоголем чи тютюном.