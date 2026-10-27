Запуск еАкцизу офіційно перенесли — дата
Коли потрібно зареєструватися в еАкцизі
Як бізнес може підготуватися вже зараз
- налаштувати власні системи: адаптувати внутрішнє програмне забезпечення до інтеграції з еАкцизом;
- підготувати команду: навчити працівників працювати з новими електронними кабінетами та сервісами;
- перевірити логістику: протестувати створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів на переміщення продукції;
- усунути помилки заздалегідь: виявити й виправити технічні неузгодженості до запуску системи на повну потужність.
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