Переказ грошей родичам: коли потрібно платити податки

Чи потрібна декларація і як пояснити банку походження коштів

Переказ грошей на банківську картку не завжди є звичайною фінансовою операцією з погляду держави. Важливо, з якою метою передають кошти: як подарунок, матеріальну допомогу, позику чи оплату товарів і послуг. Від цього залежить, чи потрібно сплачувати податки, подавати декларацію та пояснювати банку походження грошей.

Про це сказано в статті Finance.ua.

Як розповіла адвокатка і партнерка Lawyer HUB Марія Конрадій, переказ матері до пенсії, подарунок онукові на житло або повернення боргу другові є звичайними речами для більшості людей, та з юридичної думки кожна така операція має власну природу: утримання, дарування, позика або оплата товару чи послуги. Від цього залежить, чи виникає податок, чи потрібна декларація і як пояснити банку походження коштів.

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Коли податок дорівнює нулю

Податкове законодавство розрізняє близьких родичів та інших осіб. До родичів першого та другого ступенів споріднення належать батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені, рідні брати й сестри, дідусі, бабусі та онуки.

Гроші без обов’язку повернення закон бачить як дарування.

«Якщо кошти передаються без обов’язку їхнього повернення, така операція за своєю суттю може відповідати договору дарування», — пояснює Конрадій.

Для близьких родичів передбачена нульова ставка оподаткування подарунків за певних умов.

«Перекази між цими особами оподатковуються за нульовою ставкою, якщо дарувальник є резидентом і переказ є саме дарунком, а не оплатою роботи чи послуги. Декларацію щодо таких доходів не подають, а військовий збір не справляється», — наголошує вона.

Тож, щомісячна допомога батькам не створює проблем лише через сам переказ.

«Звичайний переказ коштів від дитини батькам або від батьків дитині, за умови що це справді безоплатна допомога, не породжує податкового зобов’язання лише через сам факт такого переказу», — каже адвокатка.

Коли переказ між близькими людьми оподатковується

Існують два винятки, про які варто знати. Перший стосується пар без шлюбу.

«Між чоловіком і жінкою, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, такий подарунок у розумінні Податкового кодексу слід розглядати як інший дохід. Його оподатковують доходом й військовим збором на загальних підставах», — попереджає Конрадій.

Другий стосується нерезидентів.

«Якщо дарувальник є нерезидентом, ставка становить 18% для будь-якого об’єкта, незалежно від споріднення», — зазначає вона.

Як допомогти батькам і не сплачувати податок

Як альтернативу звичайному подарунку адвокатка радить розглянути аліменти. Повнолітні діти зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги.

Аліменти не оподатковуються, навіть коли їх платить нерезидент.

Банк може запитати про походження грошей. Для родинної допомоги зазвичай достатньо документів про споріднення й підтвердження джерела коштів відправника.

«Для значних сум доцільно зберігати документи, які дозволяють зрозуміти мету платежу та його походження. Це особливо важливо, якщо після отримання коштів людина одразу купує нерухомість, автомобіль чи інше дороге майно», — додає вона.