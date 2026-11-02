Чекати за 50? Про те, що буде з гривнею до кінця 2026 року

Що буде з гривнею до кінця 2026 року

До кінця 2026 року курс гривні залежатиме одразу від кількох груп чинників: політики Національного банку України, потреб державного бюджету, обсягів міжнародної фінансової допомоги, ситуації на валютному ринку та стану української економіки.

Водночас долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів.

На долар безпосередньо впливають рішення американської влади та ФРС, а на євро — політика Європейського центрального банку, стан економіки Єврозони та співвідношення євро та долара на міжнародному ринку FOREX.

Долар та євро можуть рухатися щодо гривні у різних напрямках під впливом зовнішніх факторів

Головне питання до кінця року — чи Національний банк зможе забезпечити достатню пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку для покриття попиту імпортерів, бізнесу та населення.

Якщо міжнародне фінансування надходитиме своєчасно, а НБУ збереже контроль над ринковими коливаннями, це підтримуватиме відносну стабільність гривні. Якщо ж зовнішні надходження затримаються, бюджетні потреби збільшаться або попит на валюту різко зросте, тиск на курс посилиться.

Розглянемо основні фактори, що стосуються курсу національної валюти, та оцінимо їхню важливість та ступінь впливу.

Облікова ставка НБУ

Облікова ставка — один із основних інструментів Національного банку для стримування інфляції та управління привабливістю гривневих заощаджень. Її вплив на валютний ринок не є прямим, але він може бути суттєвим.

2026 року НБУ приділяв особливу увагу збереженню привабливості гривневих інструментів. У липні регулятор підвищив облікову ставку до 15,5% річних, пояснивши рішення посиленням інфляційного тиску та необхідністю підтримувати стійкість валютного ринку. У вересні з тієї ж причини ставку було підвищено до 16%. У жовтні ставку було підвищено до 16,5%.

Висока ставка підтримує гривневі депозити та ОВДП. Коли прибутковість заощаджень у гривні приваблива, у населення та бізнесу з’являється більше стимулів зберігати частину коштів у національній валюті, а не купувати долари чи євро.

Стримування інфляції знижує тиск гривні. Якщо НБУ вдається обмежувати зростання цін та інфляційних очікувань, зменшується ймовірність того, що населення та компанії активно переводитимуть гроші в іноземну валюту для захисту купівельної спроможності.

Занадто швидке зниження ставки може послабити привабливість гривневих активів. Якщо дохідність гривневих інструментів падає швидше за інфляцію, частина вкладників може переглянути структуру заощаджень на користь валюти.

Однак підвищення ставки не гарантує зміцнення гривні. Військові ризики, нестача зовнішнього фінансування чи різке зростання імпорту здатні переважити ефект від дорогих гривневих грошей.

Крім того, висока ставка підвищує вартість кредитування для бізнесу. Якщо кредити стають надто дорогими, підприємства можуть відкладати інвестиції та розширення виробництва. Тому Нацбанку доводиться балансувати між боротьбою з інфляцією, підтримкою заощаджень у гривні та потребами економіки.

Наповнення державного бюджету

Другий ключовий фактор — стан державного бюджету. В умовах війни Україна несе значні витрати на оборону, безпеку, соціальні виплати та підтримку роботи державних інституцій. Згідно з параметрами державного бюджету на 2026 рік, витрати та надання кредитів передбачені у розмірі близько 4,82 трлн грн., а на оборону та безпеку виділено близько 2,81 трлн грн.

В умовах війни Україна несе значні витрати на оборону

Для валютного ринку важливі не тільки загальні суми витрат, а й джерела їхнього фінансування. Якщо держава отримує достатньо податкових надходжень та своєчасно залучає передбачені зовнішні кошти, їй простіше виконувати зобов’язання без додаткового тиску на фінансову систему.

Якщо виникає дефіцит фінансування, уряду доводиться шукати додаткові джерела запозичень, переглядати витрати або домовлятися про нові надходження від партнерів.

Міжнародна фінансова допомога

Для України зовнішнє фінансування має важливе значення. Воно допомагає покривати бюджетний дефіцит, фінансувати державні витрати та знижувати ризик того, що брак ресурсів призведе до додаткового тиску на валютний ринок.

У липні 2026 року Національний банк оцінював потенційний обсяг прямої бюджетної підтримки міжнародних партнерів за рік приблизно в 54 млрд доларів.

Саме від своєчасного надходження міжнародної фінансової допомоги у повному розмірі зараз залежить не лише виконання держбюджету, а й стабільність національної валюти.

У разі, якщо Євросоюз, МВФ чи інші іноземні кредитори України затримають допомогу чи поставлять її у скороченому обсязі, Міністерству фінансів доведеться шукати інші способи наповнення бюджету. І найочевидніше — дати команду НБУ «включити друкарський верстат», тобто зробити незабезпечену емісію, що миттєво призведе до знецінення гривні.

У вересні 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що для фінансування потреб армії Україні 2026 року потрібно ще 27 млрд доларів. Такі величезні цифри вкотре наочно демонструють залежність України від зовнішнього фінансування.

Стан української економіки

Курс гривні залежить не лише від рішень держави та НБУ, а й від того, скільки валюти країна отримує від експорту та скільки витрачає на імпорт. Чим більше експортних надходжень, тим більша потенційна пропозиція іноземної валюти на внутрішньому ринку. Чим вища потреба в імпортних товарах та послугах, тим більший попит на валюту.

Для України наприкінці 2026 року особливо важливі такі напрямки:

експорт аграрної продукції;

металургія та промисловість як одне з джерел валютної виручки;

імпорт енергоносіїв, обладнання та товарів першої необхідності;

інвестиції та зайнятість;

ситуація у енергетиці.

На курс гривні дуже сильно впливає експорт та витрати на імпорт

Ушкодження енергосистеми та дефіцит електроенергії підвищують витрати бізнесу, скорочують випуск продукції та можуть збільшувати імпорт пального та електроенергії. Поліпшення ситуації діє у протилежному напрямку.

Тому навіть за достатньої міжнародної допомоги слабкість експорту та зростання імпортних потреб здатні зберігати тиск на гривню.

Ситуація на валютному ринку

НБУ відіграє центральну роль у формуванні умов на валютному ринку. За задекламованого режиму гнучкості курс визначається ринковим попитом і пропозицією, але регулятор може проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні коливання і компенсувати структурний дефіцит валюти.

Це означає, що курс не обов’язково повинен рухатися за кожною зміною попиту або міжнародних котирувань. Реакція залежить від балансу валютних потоків, політики НБУ та стану резервів.

Міжнародні резерви є важливими тому, що дають регулятору ресурс для проведення інтервенцій. Однак сам собою високий обсяг резервів не гарантує незмінності курсу: значення мають їхня достатність щодо майбутніх потреб країни, стійкість зовнішнього фінансування та тривалість можливого дефіциту валюти.

Учасники ринку уважно стежать за обсягами інтервенцій НБУ, динамікою резервів, рішеннями щодо валютних обмежень та зміною різниці між офіційним та готівковим курсами.

Якщо попит на валюту зростатиме швидше за пропозицію, НБУ доведеться активніше використовувати наявні інструменти. Якщо пропозиція збільшиться завдяки експортерам та зовнішнім надходженням, тиск на інтервенції може послабитись. Відповідно, від НБУ багато в чому залежить, який курс долара ми побачимо до кінця поточного року.

Зовнішні фактори

Крім усередині українських чинників, варто враховувати також і вплив зовнішніх, що визначають курсоутворення у світовому масштабі. Особливо варто зазначити такі:

політика американського президента Дональда Трампа, його часом різкі рішення щодо введення-скасування тарифів на імпорт та торговельного мита;

грошова-кредитна політика Федеральної резервної системи (ФРС) США — одне із головних чинників для долара, адже підвищення облікової ставки ФРС провокуватиме зростання долара у світі і, як наслідок, — в Україні;

світові ціни на нафту та енергоносії. Протистояння США та Ірану, що триває від березня 2026 року, підтримує високі ціни на нафту у світі, а в Україні призвело до зростання цін на бензин і ПММ майже вдвічі, що позначилося на собівартості товарів в Україні і побічно вдарило по гривні;

політика Європейського центробанку (ЄЦБ) — один із головних факторів для євро;

ситуація з економікою Єврозони, зокрема, з французьким держборгом, а також протести відразу в кількох європейських країнах, які лише зростають, здатні сильно вдарити по економіці цих країн та всього Євросоюзу загалом.

Три сценарії для гривні до кінця 2026 року

Точний курс долара та євро на кінець року передбачити складно: дуже багато залежить від міжнародного фінансування, військової ситуації та рішень світових центробанків. Аналітики розглядають на останні два місяці три основні сценарії розвитку подій і, як наслідок, курсу гривні.

Курс гривні залежатиме від кількох факторів

Сценарій 1. Відносна стабільність гривні

Міжнародна допомога надходить за графіком, бюджет виконується без великих незапланованих розривів, а НБУ зберігає достатні можливості для згладжування коливань. Експорт забезпечує стійку пропозицію валюти, а попит населення та бізнесу не зростає різко. В цьому випадку гривня може залишатися відносно стабільною, хоча окремі періоди підвищеного попиту на валюту можуть викликати коливання.

Виходячи з того, що ми бачимо зараз, ймовірність цього сценарію — мінімальна.

Сценарій 2. Поступове ослаблення гривні

Бюджетні потреби збільшуються, імпорт зростає швидше за експортні надходження, а населення та бізнес активніше купують валюту. Разом із цим міжнародна допомога продовжує надходити, але не повністю усуває дисбаланс на ринку. У такій ситуації ймовірно поступове підвищення курсу долара та євро до гривні. Темпи руху залежатимуть від реакції НБУ, валютних інтервенцій та динаміки пропозиції валюти.

Найімовірніший сценарій.

Сценарій 3. Посилення девальваційного тиску

Виникають суттєві затримки міжнародного фінансування, погіршується ситуація з безпекою, скорочується експорт чи різко зростають витрати на імпорт.

Одночасно посилюються інфляційні очікування та бажання населення купувати іноземну валюту. У цьому випадку тиск на гривню може стати значно сильнішим.

НБУ буде змушений активніше використовувати доступні інструменти стабілізації, проте їхня ефективність безпосередньо залежатиме від того, наскільки складною буде ситуація. Імовірність трохи нижча, ніж у сценарію № 2. Головний висновок, який напрошується: стійкість гривні (і відповідно курс долара) залежатиме насамперед від того, наскільки передбачувано Україна зможе фінансувати бюджет та забезпечуватиме валютний ринок необхідною пропозицією іноземної валюти.

Щодо євро, його курсоутворення повністю залежатиме від ситуації в Єврозоні, а Національний банк очікувано продовжить політику згладжування коливань курсу євровалюти.

Наразі ми спостерігаємо перехід від сценарію № 2 до сценарію № 3: гривня різко слабшає, а курс долара в Україні майже щодня встановлює новий історичний рекорд. І тільки від Національного банку залежить, на якому рівні буде зроблено зупинку, і який наступний рівень захищатимуть.