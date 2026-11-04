Посилення російських атак на українські підприємства, енергетичну та транспортну інфраструктуру поглиблює економічні проблеми України й збільшує її залежність від зовнішнього фінансування. Якщо війна триватиме у 2027 році, здатність країни продовжувати оборону все більше залежатиме від допомоги західних партнерів.

Про це йдеться у звіті Bloomberg Economics.

«Хоча неминучий економічний колапс малоймовірний, продовження війни у 2027 році дедалі більше залежатиме від своєчасних, надійних і достатніх надходжень західного фінансування», — зазначили економістка Bloomberg з питань Центральної та Східної Європи й рф Єкатеріна Власова та аналітик із геоекономіки Алекс Кокчаров.

російські атаки посилюють тиск на економіку України

За оцінкою аналітиків, російські війська змінили тактику й поряд з енергетичними об’єктами та цивільною транспортною мережею все частіше атакують українську ділову інфраструктуру. Масовані удари ракетами й дронами порушують виробництво, логістику та експорт, що посилює економічний тиск на країну.

На цьому тлі Національний банк України погіршив прогноз економічного розвитку на 2026 рік. Тепер регулятор очікує скорочення ВВП на 0,4% замість раніше прогнозованого зростання на 1,8%.

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Якщо прогноз справдиться, це буде перший річний спад української економіки за час повномасштабної війни після обвалу більш ніж на 30% у 2022 році.

За даними НБУ, у третьому кварталі 2026-го реальний ВВП уже скоротився на 0,5% у річному вимірі. Найбільших втрат зазнали металургійні та гірничодобувні підприємства, але погіршилася ситуація також в інших галузях промисловості, торгівлі й сільському господарстві.

Попри стійкість української економіки на п’ятому році великої війни, посилення російських атак на енергетичну, промислову та експортну інфраструктуру робить країну залежною від фінансової підтримки партнерів, зазначають у Bloomberg.

Україні може знадобитися ще 70 млрд євро на оборону

ЄС, найбільший міжнародний донор України, передбачив понад $100 млрд на фінансування її воєнних потреб у 2026−2027 роках. Однак, за оцінками української влади, цих коштів може бути недостатньо, якщо війна триватиме й витрати на оборону зростатимуть.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні наступного року потрібно додатково 70 млрд євро на оборону.

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«Наступного року війна коштуватиме 155 млрд євро. І нам потрібно щонайменше 70 млрд євро додатково від вас — на оборону, на зброю та нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку», — сказав він, звертаючись до учасників засідання Європейської ради 16 жовтня.

За словами президента, додаткове фінансування потрібне, зокрема, для нарощування виробництва українських безпілотників. Вони допомагають зупиняти російські штурми та перерізати шляхи постачання окупаційних військ.

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«Ми зупиняємо більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати економіку росії. Зараз ми могли б виробляти у два-три рази більше дронів — залежно від типу. Але нам просто не вистачає грошей», — заявив Зеленський.

Політичні ризики можуть ускладнити підтримку України

Водночас економісти Bloomberg звертають увагу не лише на обсяг допомоги, а й на політичні ризики її подальшого надання. Втома від війни та зміни політичної ситуації в європейських країнах можуть ускладнити збереження підтримки України.

«Політична невизначеність у ключових європейських державах — зокрема, президентські вибори у Франції та парламентські вибори в Італії й Польщі — може ускладнити подальшу підтримку», — зазначають автори звіту.