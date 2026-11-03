В Україні дозволять приватизацію пошкодженого аварійного житла

Верховна Рада розгляне законопроєкт № 6012, який передбачає розблокування приватизації квартир і будинків, які були визнані аварійними внаслідок російської агресії. Це дозволить громадянам оформити право власності та отримати компенсації за відновлене житло.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Щорічної житлової конференції у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Нам потрібні прості для розуміння та фінансового забезпечення механізми. Щоб військовослужбовець, який захищає нашу державу, мав впевненість у майбутньому житті своєї родини. Щоб учителі та лікарі могли дозволити собі придбати квартиру або орендувати житло. Щоб ВПО могла не просто отримати тимчасовий прихисток, а й знайти місце у громаді, де вона зможе працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє», — заявив Стефанчук.

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає внесення змін до закону «Про приватизацію державного житлового фонду».

Зокрема, пропонується дозволити приватизувати житлові приміщення, які через бойові дії та російську агресію набули аварійного стану (за наявності відповідного звіту чи акта обстеження), попри загальну заборону на приватизацію аварійного житла. Очікується, що це врегулює ситуацію, коли наймачі неприватизованих квартир через відсутність офіційного права власності не можуть отримати компенсацію за пошкоджені чи знищені об’єкти.

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За словами Стефанчука, через відсутність механізму належного оформлення права власності на такі об’єкти постають правові перешкоди для отримання державної допомоги людьми, які втратили майно.

Спікер підкреслив, що уряд і парламент мають спільно сформувати системну модель переходу від тимчасового розміщення переселенців до сталих житлових рішень, а роботу державних органів слід оцінювати за кількістю родин, які реально вирішили житлове питання шляхом купівлі або оренди за посильною ціною.

Які житлові програми фінансуватимуть у 2027 році

Стефанчук нагадав, що ухваливши минулого року закон про основні засади житлової політики замість радянського житлового кодексу, парламент оновив засади реалізації права на житло.

Крім того, 16 вересня було прийнято закон про сек’юритизацію та облігації з покриттям для залучення інвестицій у довгострокову іпотеку.

За словами голови Верховної Ради, у проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлову політику передбачено 84,9 млрд грн, що на 33 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Зокрема, фінансування планують спрямувати на такі програми та потреби: