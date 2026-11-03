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Зеленський доручив поновити доплати енергетикам і ремонтним бригадам

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський доручив уряду цієї осені та взимку відновити програму щомісячних доплат енергетикам і ремонтним бригадам, які відновлюють енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні.
За словами Зеленського, останніми тижнями ремонтні бригади та енергетики по всій Україні працюють практично цілодобово, щоб відновити електропостачання після російських атак.
«Цього року в росіян нова тактика: вони б’ють, і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні, і постійно — нові удари. Десятки ударів на добу», — уточнив президент.
Зеленський наголосив, що швидкість відновлення енергетичної інфраструктури нині має таке саме значення, як і забезпечення протиповітряної оборони ракетами. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту.

Які заходи підтримки планують запровадити

Президент доручив уряду цієї осені та взимку поновити програму доплат, яка діяла торік і добре себе зарекомендувала. Щомісячні виплати мають отримувати всі енергетики та працівники, залучені до відновлювальних робіт.
«Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють», — наголосив Зеленський.
Крім того, передбачають ротації команд, які працюють у найскладніших умовах.
«Українські громади мають справді йти пліч-о-пліч у відновленні. Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, у минулому році понад 14 тисяч працівників були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури. Для підтримки аварійно-ремонтних бригад, які ліквідовували наслідки атак і відновлювали електро- та теплопостачання, тоді запровадили доплати у розмірі 20 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиЗеленський
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