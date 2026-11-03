Зеленський доручив поновити доплати енергетикам і ремонтним бригадам

Президент Володимир Зеленський доручив уряду цієї осені та взимку відновити програму щомісячних доплат енергетикам і ремонтним бригадам, які відновлюють енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

За словами Зеленського, останніми тижнями ремонтні бригади та енергетики по всій Україні працюють практично цілодобово, щоб відновити електропостачання після російських атак.

«Цього року в росіян нова тактика: вони б’ють, і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні, і постійно — нові удари. Десятки ударів на добу», — уточнив президент.

Зеленський наголосив, що швидкість відновлення енергетичної інфраструктури нині має таке саме значення, як і забезпечення протиповітряної оборони ракетами. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту.

Які заходи підтримки планують запровадити

Президент доручив уряду цієї осені та взимку поновити програму доплат, яка діяла торік і добре себе зарекомендувала. Щомісячні виплати мають отримувати всі енергетики та працівники, залучені до відновлювальних робіт.

«Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють», — наголосив Зеленський.

Крім того, передбачають ротації команд, які працюють у найскладніших умовах.

«Українські громади мають справді йти пліч-о-пліч у відновленні. Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків», — підсумував Зеленський.