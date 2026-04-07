Уряд розширив програму виплат для енергетиків і комунальників: хто отримає 20 тис. грн

Казна та Політика
74
Подати список співробітників на виплату 20 тис. грн можна до 15 квітня в Дії
До державної програми підтримки підприємств, що залучалися до ліквідації наслідків російських обстрілів, додано дві нові категорії отримувачів.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«До програми внесені підприємства, які ліквідовували наслідки російських обстрілів та аварій за зверненням Київської міської та обласних військових адміністрацій або пропустили термін подання заяв», — сказано в повідомленні.
Як це працює

Єдиний перелік міститиме два списки: основний — за березень і додатковий.
У додатковий увійдуть компанії, які раніше не подали своїх працівників або не були внесені до переліку. Для них не діятиме обмеження на кількість працівників у заявці.

Як подати заяву

  1. Авторизуйтесь на порталі Дія як керівник або уповноважена особа.
  2. Оберіть послугу та подайте заяву — до 15 квітня.
  3. Якщо компанія у списках від міністерств — форма відкриється автоматично.
  4. Вкажіть дані працівників: ПІБ, РНОКПП, посаду, рахунок та телефон.
  5. Підпишіть заяву КЕПом.
Щойно списки передадуть у банк, працівникам надійде пуш-повідомлення в застосунку Дія — це сигнал, що кошти скоро будуть на рахунку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що понад 14 тисяч працівників були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури. Для підтримки аварійно-ремонтних бригад, які ліквідовували наслідки атак і відновлювали електро- та теплопостачання, запроваджено доплати у розмірі 20 тис. грн. На ці виплати уряд виділив 527,7 млн грн. У січні фінансову допомогу отримали понад 12,3 тисячі працівників. Програма триває, наступний транш передбачений за роботи, виконані в березні.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
