Україна завершила опалювальний сезон: скільки ресурсів на нього витратили Сьогодні 13:32 — Енергетика

До Фонду підтримки енергетики України залучено 602,5 млн євро від 16 країн

Україна завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії завдати ударів по енергосистемі. Країна увійшла в осінньо-зимовий період із запасами газу на рівні 13,2 млрд кубометрів. Обсяг імпорту газу перевищив 4,6 млрд кубометрів.

Про це розповів перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Рішення для стабілізації енергосистеми

За результатами роботи Штабу було реалізовано низку рішень для підтримки енергосистеми.

Зокрема, спрощено підключення резервного обладнання до мереж. Кожен етап скорочено до двох днів. Посилено захист критичної інфраструктури за рахунок додаткових засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Підвищено ефективність ураження цілей завдяки залученню об’єктів критичної інфраструктури до роботи мобільних вогневих груп.

Також запроваджено механізм, відповідно до якого графіки погодинних відключень не застосовуються до об’єктів розподіленої генерації, що забезпечують електроенергією щонайменше 80% споживачів, приєднаних до однієї лінії.

Показники енергетичного сектору

У 2025 році обсяг видобутку газу в Україні становив 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше за прогноз. Приватний сектор продемонстрував зростання понад 14%.

У межах експериментального проєкту вразливим категоріям населення в Сумській та Херсонській областях поставлено 52 тонни скрапленого газу.

Потужність Трансбалканського коридору збільшено до 4,2 млрд кубометрів газу на рік.

Усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій працювали із сумарною встановленою потужністю 7835 МВт.

Максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС сягнула рекордних 2450 МВт. Загалом у грудні-лютому було імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії.

Протягом зими сформовано достатні запаси вугілля — 2,4 млн тонн, що на 0,8 млн тонн перевищує планові показники.

Відновлення інфраструктури та ремонти

Під час опалювального сезону було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей ТЕС, ТЕЦ і ГЕС. Водночас українські енергетики відновили понад 4 ГВт. Зокрема, відновлено 85% доступної потужності теплової генерації та 66% — гідро- і гідроакумулювальних електростанцій.

Відремонтовано трансформаторне обладнання системи передачі загальною потужністю, що становить близько 30% від трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

У 2025 році проведено планові ремонти генеруючих потужностей на 11,8 ГВт, що сприяло стабільному проходженню опалювального сезону.

Триває розвиток розподіленої генерації: приріст встановленої потужності за рік становив 642,77 МВт.

Також встановлено нові установки для зберігання енергії загальною потужністю 508 МВт, що у 254 рази більше, ніж у попередньому опалювальному сезоні.

Підтримка енергетиків

Понад 14 тисяч працівників були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури. Для підтримки аварійно-ремонтних бригад, які ліквідовували наслідки атак і відновлювали електро- та теплопостачання, запроваджено доплати у розмірі 20 тис. грн. На ці виплати уряд виділив 527,7 млн грн.

У січні фінансову допомогу отримали понад 12,3 тисячі працівників. Програма триває, наступний транш передбачений за роботи, виконані в березні.

Міжнародна підтримка енергосектору

Протягом зими Україна консолідувала міжнародну підтримку та запровадила новий формат координації. Зокрема, запущено формат так званого «енергетичного Рамштайну», який дозволив партнерам системно координувати допомогу та визначати пріоритетні потреби енергосектору.

Сформовано коаліцію зимової енергетичної підтримки за участю понад 40 держав, які постачають генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання.

До Фонду підтримки енергетики України залучено 602,5 млн євро від 16 країн, Європейського Союзу та приватного сектору.

Україна отримала 174 гуманітарні вантажі загальною вагою 2236,5 тонни від 22 країн. Водночас через хаби Міністерства енергетики було розподілено 482 вантажі загальною вагою 4621,56 тонни.

У межах спільної з ЄС ініціативи «Промінь надії» встановлено сонячні електростанції у 27 лікарнях із загальною потужністю 2970 кВт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.