Яку зарплату отримували чиновники та судді у вересні 2026 року

Міністерство фінансів України показало оплату праці в державному секторі (крім сектору безпеки і оборони).

На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін системно оновлює аналітичний інструмент — «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється щомісяця.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Яка кількість працівників

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року становила 165,4 тис. осіб (на 1,2 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

Із них:

108,4 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),

23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,

34 тис. осіб — в органах судової влади.

Середній рівень зарплати

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 63,88 тис. грн (на 4,8 тис. грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року).

Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

ТОП-15 держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 105,8 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 99,5 тис. грн; Апарат Верховної Ради України — 96,8 тис. грн; Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України — 96,3 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 94,3 тис. грн.

Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Зарплати суддів

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

Конституційний Суд — 586,9 тис. грн; Верховний Суд — 332 тис. грн; Вища кваліфікаційна комісія суддів — 296,3 тис. грн; Вища рада правосуддя — 293,3 тис. грн; Вищий антикорупційний суд — 290,3 тис. грн.

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