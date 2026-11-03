Дефіцит поточного рахунку України у вересні скоротився до $2 млрд

У вересні Україна отримала від міжнародних партнерів $3,8 млрд грантової допомоги

У вересні 2026 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України становив $2 млрд. У вересні минулого року він сягав $2,9 млрд. Основною причиною скорочення стало збільшення грантової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

Як грантова допомога вплинула на дефіцит

У вересні Україна отримала від міжнародних партнерів $3,8 млрд грантової допомоги. Роком раніше ця сума становила $1,3 млрд.

З іншого боку, скорочення дефіциту поточного рахунку гальмувалося суттєвим зростанням імпорту товарів та зменшенням їх експорту.

Без урахування реінвестованих доходів і грантів від міжнародних партнерів дефіцит поточного рахунку у вересні становив $5,7 млрд. У вересні 2025 року цей показник дорівнював $4,2 млрд.

За січень-вересень 2026 року дефіцит поточного рахунку сягнув $17 млрд проти $23,2 млрд за аналогічний період торік.

Без урахування реінвестованих доходів і грантів ситуація була іншою: дефіцит за дев’ять місяців становив $43,4 млрд, тоді як за січень-вересень 2025 року — $29,8 млрд.

Експорт товарів скоротився, імпорт зріс

Експорт товарів скоротився на 7,4% (у серпні 2026 року на 19%), тоді як їх імпорт зріс на 17,9% (у серпні 2026 року — на 22,3%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт та імпорт товарів збільшився на 16,2% та 9,2% відповідно.

Платіжний баланс і міжнародні резерви

Платіжний баланс у вересні зведено з дефіцитом у 0,6 млрд доларів (у вересні 2025 року профіцит становив 0,4 млрд доларів).

Чисті виплати Міжнародному валютному фонду становили 0,3 млрд доларів (на рівні вересня минулого року).