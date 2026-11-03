Український ІТ-експорт приніс $5 млрд: які країни купують найбільше послуг

У вересні 2026 року Україна експортувала ІТ-послуг на $552 млн. Це на $2 млн, або 0,4%, менше, ніж у серпні. Водночас порівняно з вереснем минулого року надходження скоротилися на $5 млн, або 0,9%.

Про це повідомляє Львівський ІТ-Кластер з посиланням на дані Національного банку.

«У третьому кварталі експорт ІТ-послуг становить $1,67 млрд, що на 1,5% менше порівняно з попереднім кварталом. Водночас у річному вимірі показник залишається вищим, ніж за аналогічний період 2025 року. За нашою оцінкою, загальний обсяг експорту комп’ютерних послуг у 2026 році складатиме близько $6,73−6,83 млрд, що на 1,1−2,6% більше ніж у 2025 році», — коментує керівниця департаменту досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк.

За її словами, це свідчить про помірне зростання, однак в умовах нестабільної динаміки технологічному бізнесу важливо більш стратегічно підходити до управління витратами.

Як змінився ІТ-експорт у третьому кварталі

Загалом цьогоріч експорт ІТ-послуг за третій квартал приніс українській економіці $1,67 мільярди, що на 1,3% або $21 мільйон більше у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Водночас його показники на 1,5% або ж $26 мільйонів менші ніж у другому кварталі 2026 року.

За 9 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $5,02 мільярда. Це на 3,2% більше ніж за аналогічний період у 2025 році, що у доларовому еквіваленті складає $154 мільйони.

Загальна експортна виручка від усіх послуг України у вересні 2026 року склала $1,407 мільярда, що на $40 мільйонів або 2,93% більше порівняно з серпнем.

Які країни найбільше купують українські ІТ-послуги

До десятки країн, які принесли Україні найбільший виторг, традиційно увійшли: Сполучені Штати Америки, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Естонія, Швейцарія, Німеччина, Польща, Об’єднані Арабські Емірати.

Загалом ці 10 країн забезпечили $4,05 мільярда або ж 80,8% обсягів експортної виручки за ІТ-послуги за перші три квартали 2026 року.

5 країн з найбільшим приростом обсягу експорту ІТ-послуг (у %) порівняно з аналогічним періодом 2025 року:

ОАЕ +22,8% (+$26 млн);

Естонія +18,1% (+$28 млн);

Кіпр +11,4% (+$40 млн);

США +7,6% (+$130 млн);

Польща +7,2% (+$10 млн).

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг (у %) порівняно з аналогічним періодом 2025 року: