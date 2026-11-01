Дроблення бізнесу на ФОПів та зловживання з гуманітарною допомогою: уряд готує зміни

Кабінет Міністрів посилює заходи з детінізації економіки спільно з правоохоронними органами, податковою та митною службами. У межах роботи Міжвідомчої робочої групи визначили подальші кроки, а відповідальні органи отримали необхідні доручення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Один із напрямів роботи — зміни в митному оформленні гуманітарної допомоги, які мають запобігти можливим зловживанням.

«Гуманітарна допомога має швидко надходити до тих, хто її потребує, а не ставати прикриттям для нелегального імпорту», — наголосив очільник уряду.

Найближчим часом буде визначено оновлений обґрунтований перелік товарів, яких стосуватимуться зміни.

Контроль за ризиковими платниками податків

Ще один напрям — посилення роботи податкової, митної служби та Бюро економічної безпеки з платниками, які мають високий рівень ризику.

У центрі уваги — схеми ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу. Великі мережі розподіляють обороти між десятками й сотнями ФОПів і в такий спосіб уникають сплати ПДВ.

«Цю проблему має розв’язати правоохоронна система», — зазначив Корецький.