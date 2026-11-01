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Дроблення бізнесу на ФОПів та зловживання з гуманітарною допомогою: уряд готує зміни

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів посилює заходи з детінізації економіки спільно з правоохоронними органами, податковою та митною службами. У межах роботи Міжвідомчої робочої групи визначили подальші кроки, а відповідальні органи отримали необхідні доручення.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Один із напрямів роботи — зміни в митному оформленні гуманітарної допомоги, які мають запобігти можливим зловживанням.
«Гуманітарна допомога має швидко надходити до тих, хто її потребує, а не ставати прикриттям для нелегального імпорту», — наголосив очільник уряду.
Найближчим часом буде визначено оновлений обґрунтований перелік товарів, яких стосуватимуться зміни.

Контроль за ризиковими платниками податків

Ще один напрям — посилення роботи податкової, митної служби та Бюро економічної безпеки з платниками, які мають високий рівень ризику.
У центрі уваги — схеми ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу. Великі мережі розподіляють обороти між десятками й сотнями ФОПів і в такий спосіб уникають сплати ПДВ.
«Цю проблему має розв’язати правоохоронна система», — зазначив Корецький.
Мета заходів — забезпечити необхідні надходження до бюджету та рівні й чесні умови для бізнесу, який працює легально і підтримує економіку країни в умовах війни.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінБізнесЕкономіка
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