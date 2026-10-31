З 1 січня надбавка до пенсії за стаж збільшиться — деталі
Українці, які за віком пішли на пенсію, мають право на певні доплати від держави, якщо виконано вимоги щодо стажу.
Над нормативним стажем вважається той, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року. Для українців, які вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, терміни будуть меншими — понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.
Доплата до пенсії за наднормативний стаж у 2026 році становить 1% від пенсії за кожен рік понаднормової роботи і не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який зараз дорівнює 2 595 гривням.
ПФУ зазначає, що якщо пенсія перевищує прожитковий мінімум, то розмір доплати розраховуватимуть виходячи з нього. З огляду на ці показники, очевидно, що 1 рік понаднормової роботи в більшості випадків дорівнює 25,95 гривні.
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Порахувати, скільки у вас накопичилося наднормативного стажу, можна самостійно — потрібно взяти кількість років загального стажу й відняти «зайве». Наприклад:
- ви — жінка, у якої накопичилося 40 років стажу, а пенсія становить 4000 грн, що перевищує прожитковий мінімум;
- 30 років стажу — це норма, 10 років — понаднормовий стаж;
- доплата за наднормативний стаж — 1% від 2595 грн за кожен рік;
- кожен рік «зайвого» стажу коштує 25,95 грн;
- доплата за 10 років — 259,50 грн.
Таким самим чином можна розрахувати розмір доплати за будь-яку іншу кількість років понаднормативного стажу та розміру пенсії.
Якою буде доплата
На сайті Верховної Ради опубліковано Проект державного бюджету на 2027 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму до 2 878 гривень. Відповідно, доплата за кожен рік понаднормового стажу може становити не 25,95 гривні, як зараз, а 28,78 гривні. Це означає, що щомісячна сума також збільшиться до 287,80 гривні.
До ухвалення законопроекту до нього можуть вносити зміни, тому такі розрахунки та прогнози — не гарантія підвищення доплат до пенсії за понаднормативний стаж. Однак якщо Верховна Рада ухвалить законопроект у такому вигляді, пенсіонери зможуть розраховувати на більшу фінансову підтримку від держави, ніж зараз.
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