Українці, які за віком пішли на пенсію, мають право на певні доплати від держави, якщо виконано вимоги щодо стажу.

Над нормативним стажем вважається той, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року. Для українців, які вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, терміни будуть меншими — понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

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Доплата до пенсії за наднормативний стаж у 2026 році становить 1% від пенсії за кожен рік понаднормової роботи і не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який зараз дорівнює 2 595 гривням.

ПФУ зазначає, що якщо пенсія перевищує прожитковий мінімум, то розмір доплати розраховуватимуть виходячи з нього. З огляду на ці показники, очевидно, що 1 рік понаднормової роботи в більшості випадків дорівнює 25,95 гривні.

Порахувати, скільки у вас накопичилося наднормативного стажу, можна самостійно — потрібно взяти кількість років загального стажу й відняти «зайве». Наприклад:

ви — жінка, у якої накопичилося 40 років стажу, а пенсія становить 4000 грн, що перевищує прожитковий мінімум;

30 років стажу — це норма, 10 років — понаднормовий стаж;

доплата за наднормативний стаж — 1% від 2595 грн за кожен рік;

кожен рік «зайвого» стажу коштує 25,95 грн;

доплата за 10 років — 259,50 грн.

Таким самим чином можна розрахувати розмір доплати за будь-яку іншу кількість років понаднормативного стажу та розміру пенсії.

Якою буде доплата

На сайті Верховної Ради опубліковано Проект державного бюджету на 2027 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму до 2 878 гривень. Відповідно, доплата за кожен рік понаднормового стажу може становити не 25,95 гривні, як зараз, а 28,78 гривні. Це означає, що щомісячна сума також збільшиться до 287,80 гривні.

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До ухвалення законопроекту до нього можуть вносити зміни, тому такі розрахунки та прогнози — не гарантія підвищення доплат до пенсії за понаднормативний стаж. Однак якщо Верховна Рада ухвалить законопроект у такому вигляді, пенсіонери зможуть розраховувати на більшу фінансову підтримку від держави, ніж зараз.