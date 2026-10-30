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Хто повинен фінансувати встановлення мобільних укриттів

Казна та Політика
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Хто повинен фінансувати встановлення мобільних укриттів
Хто повинен фінансувати встановлення мобільних укриттів
Відповідальність за встановлення мобільних укриттів та інвестування в них мають нести військові й міські адміністрації, а також територіальні громади.
Про це заявив Прем’єр-міністр Сергій Корецький 30 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Водночас підприємці можуть частково долучатися до облаштування таких захисних споруд.
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«З приводу мобільних укриттів — це спільна задача і відповідальність військових адміністрацій, міських адміністрацій, регіональних громад, які повинні ставити, інвестувати в ці укриття», — зазначив глава уряду.
Він наголосив, що бізнес може брати участь у встановленні мобільних укриттів, частково долучаючись до цього процесу.
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Нагадаємо, що для підприємств питання облаштування укриттів набуло особливої актуальності після запровадження нових правил роботи під час «жовтого» рівня повітряної тривоги.
Раніше ми писали, що для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття. Міністерство економіки та довкілля України нагадало бізнесу про необхідність до 4 грудня підготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки.
Так, з 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення жовтого рівня загрози.
При цьому бізнес не обов’язково має будувати окреме укриття. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1128, у передбачених законодавством випадках підприємство може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі. Малому та середньому бізнесу це допоможе швидше адаптувати приміщення до нових вимог без необхідності облаштовувати повноцінну захисну споруду.
За матеріалами:
Finance.ua
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