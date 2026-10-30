Хто повинен фінансувати встановлення мобільних укриттів

Відповідальність за встановлення мобільних укриттів та інвестування в них мають нести військові й міські адміністрації, а також територіальні громади.

Про це заявив Прем’єр-міністр Сергій Корецький 30 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Водночас підприємці можуть частково долучатися до облаштування таких захисних споруд.

«З приводу мобільних укриттів — це спільна задача і відповідальність військових адміністрацій, міських адміністрацій, регіональних громад, які повинні ставити, інвестувати в ці укриття», — зазначив глава уряду.

Він наголосив, що бізнес може брати участь у встановленні мобільних укриттів, частково долучаючись до цього процесу.

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Нагадаємо, що для підприємств питання облаштування укриттів набуло особливої актуальності після запровадження нових правил роботи під час «жовтого» рівня повітряної тривоги.

до 4 грудня підготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки. Раніше ми писали , що для роботи при жовтому рівні загрози підприємства мають облаштувати укриття. Міністерство економіки та довкілля України нагадало бізнесу про необхідністьпідготувати підприємства до роботи за новими вимогами безпеки.

Так, з 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092, яка визначає порядок роботи суб’єктів господарювання у разі оголошення жовтого рівня загрози.